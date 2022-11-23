Половина пропавших без вести на Северном Кавказе – уроженцы Чечни

За девять месяцев 2022 года в Чечне в розыске числились 1598 пропавших без вести человек. Это половина от всех разыскиваемых на Северном Кавказе. Данные предоставлены МВД России на основе сведений из региональных главков полиции, сообщает Кавказ. Реалии.

По числу пропавших без вести Чечня занимает третье место среди регионов России после Москвы, где пропавшими числились 2243 человека и Московской области - 1762 человека.

Согласно официальным данным сотрудников правоохранительных органов, всего в январе-сентябре на Северном Кавказе разыскивались 3122 пропавших без вести человека, по сравнению с прошлым годом их количество уменьшилось на несколько процентов. Вторым после Чечни в округе идет Ставропольский край - 551 разыскиваемый, а затем Дагестан - 304 разыскиваемых.

По данным оппозиционного чеченского движения 1ADAT с января по октябрь 2022 года в республике похитили 281 местного жителя. Например, по сведениям активистов, в августе без указания причин был задержан как минимум двадцать один человек.