Смотрите все фильмы документального проекта Радио Свобода «Признаки жизни» на Youtube-канале

Линия оккупации отделяет непризнанную республику Южная Осетия от остальной Грузии. Российские пограничники начали устанавливать заграждения после войны 2008 года, когда российские войска совместно с югоосетинскими вооружёнными формированиями захватили большую часть грузинских территорий, на которых проживали осетины. На оккупированной территории находятся российские военные базы.

Линия прерывиста и подвижна – где-то вовсе нет заграждений, где-то разграничение обозначено только зелеными стендами, где-то продолжается строительство заборов и заграждений с колючей проволокой, причем ее маршрут может меняться для удобства российских военных. Так, в 2013 году они проложили колючую проволоку прямо через грузинскую деревню Хурвалети, отделив несколько семей от соседей. Пожилая грузинка Валентина Ванишвили живет на оккупированной стороне, но не желает принимать гражданство непризнанной республики и получать югоосетинскую пенсию в рублях, поэтому она через колючую проволоку передает соседям грузинскую пенсионную карту, а те покупают продукты.

Жизнь возле линии оккупации – всегда напряжение и риск. Местные жители рассказывают, что российские военные задерживают их по обвинению в незаконном пересечении границы, причем задерживают как на оккупированной территории, так и на подконтрольной Грузии. Арестованных отвозят в Цхинвали и могут держать под арестом несколько недель. Из-за этого грузинские пастухи боятся приближаться к линии оккупации, и если на ту сторону убежало животное, никто не пойдет его искать.

Давид Кацарава – в прошлом предприниматель, спортсмен, телеведущий и актер – несколько лет назад решил посвятить себя борьбе с "ползучей оккупацией". Активисты Антиоккупационного движения "Сила в единстве" ездят по деревням вблизи линии оккупации, развозят гуманитарную помощь, общаются с жителями и мониторят передвижения российских военных, стараясь помешать им передвигаться дальше вглубь страны.

Их работа – в фильме "Ползучая оккупация" документального проекта "Признаки жизни".

Монолог Давида Кацарава

– В этом доме жил дедушка, Дато, как мы все его звали, который однажды проснулся утром, и оказалось, что он оказался за проволокой. Лет 10 тому назад, когда его заставляли принять гражданство Южной Осетии, он отказался, и до конца жизни оставался гражданином Грузии. Он жил там, не уходил никуда. Он оказался таким крепким орешком, что его даже не посмели убить. Когда он умирал три года назад, он сказал своей жене: "Не уходи отсюда никуда". В этом доме сейчас живет его жена.

Границей это признает лишь Россия, Вануату и Никарагуа

Я работал в разных банках, у меня свой туристический бизнес по сей день, который меня кормит. Я профессиональный гид по рафтингу, был телеведущим, снимался в фильмах. Решил, что надо что-то делать, нельзя просто надеяться на правительство, на кого-то другого, надо самому что-то делать. Это ползучая оккупация, они устанавливают колючую проволоку, заборы, стенды. Мы хотя бы выполним роль сигнализации, будем кричать, что началась оккупация, что русские опять отбирают наши территории. Мы следим за их передвижениями, ищем, где они перешли на подконтрольную нам территорию.

Это не граница, это не может быть границей, потому что это территория Грузии. Границей это признает лишь Россия, Вануату и Никарагуа, остальной мир прекрасно знает, что это всего лишь линия оккупации, это оккупированная часть нашей страны. Там находится сепаратистская часть Грузии. Это российская военная база, там работает погранслужба ФСБ. На нашей территории 45 таких баз. Находиться около этой линии очень опасно, потому что на карте эта зона находится на контролируемой нами территории, но оккупанты в любой момент могут прийти и похитить. Здесь несколько месяцев назад похитили двоих пастухов. Они могут вынырнуть буквально из любых кустов. Наводят автомат и говорят: "Стой!"

Цель – депопуляция этих населенных пунктов

В 8 случаях из 10 наших граждан похищают с контролируемой Грузией территории. Цель – депопуляция этих населенных пунктов, они довольно успешно ее выполняют. За эти годы много людей оставили свои дома, уехали жить в другие места. Сейчас мы едем на холм, он на неоккупированной стороне находится, но туда уже местные очень боятся ходить, потому что оттуда похищают. Оккупанты переходят на контролируемую Грузией территорию и оттуда похищают людей. Почти никого нет в деревне, кто бы не был похищен. И нет ни одной деревни на линии оккупации, где бы не было похищенных. Около 200 человек за четыре года, но это меньше, чем в предыдущие годы: с 2012-го по 2017-й в среднем похищали по 140 человек в год. Самое простое решение – это установить камеры по всей линии оккупации, но у правительства просто нет политической воли и желания что-то сделать для охраны и безопасности наших жителей. Наше правительство пророссийское, оно действует по воле Кремля. Это политика нераздражения России.

По-другому ты оккупацию не остановишь

Люди, которые живут у линии оккупации, могут быть похищены, замучены, избиты. Поэтому мы считаем, что к людям, которые, несмотря на все эти сложности, остаются и живут тут, нужен особенный подход, особенное внимание, особенная помощь. Все эти 70 деревень, которые расположены по периметру [оккупированной территории], я бы превратил в рай. Заселил бы сюда людей, просто за то, что они здесь живут, назначил бы пенсию, давал бы им всякие пособия, помогал бы развивать сельское хозяйство. Потому что они фактически первые защитники этой линии. Этих людей надо стимулировать, помогать им, может быть, дороги хорошие строить, хорошие дома, чтобы люди приезжали, селились. По-другому ты оккупацию не остановишь. Вместо этого все здесь заброшено. Если бы все живущие в этих деревнях имели при себе оружие, могли за себя постоять. И уже [российские военные] будут осторожничать, так нагло себя не будут вести. А то они видят, что здесь одна-две семьи живут, можно их пугать, терроризировать. Насколько я знаю, многих жителей заставили сдать оружие после 2008 года. Вот такие пораженческие настроения.

С Россией договоры никогда не имеют успеха

В 2018 году мы как-то сумели остановить продвижение [линии оккупации], мы предложили либо стрелять в безоружных активистов, либо остановиться. К нашему великому удивлению, они приняли решение остановиться. Целый год мы тут каждый день выходили, здесь был наш временный лагерь. Потом, к сожалению, пришел приказ полиции нас отсюда выгнать, они поставили заслоны, после этого российские пограничники, оккупанты сумели установить тут эти ограждения.

К сожалению, такие конфликты миром не решаются, особенно если ты слабый, если у тебя нет никакого потенциала военного, экономического, с тобой никто не считается. В том состоянии, в котором Грузия сейчас находится, из-за этого правительства, никуда наступать не получится. Они разрушили армию, привязали экономику к экономике врага, деморализовали население. Наступать никуда не получится. Наоборот, вот еще отнимают у нас земли. С Россией договоры никогда не имеют успеха, всегда обманывают. У нас в этом плане большой исторический опыт, не только 30-летний, 200 лет с плюсом, когда нас обманывали, расстреливали, оккупировали, аннексировали. Ничего хорошего нас с Россией не связывает.

«Признаки жизни» – документальный проект Радио Свобода