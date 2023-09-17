Помощник Байдена и глава МИД КНР два дня вели переговоры на Мальте

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И провели переговоры на Мальте. В общей сложности они продолжались 12 часов, заняв часть дня 16 и 17 сентября. Об этом заявила высокопоставленный представитель администрации США (ее имя не называется) в ходе телефонного брифинга по завершении переговоров в воскресенье.

Белый дом в своем сообщении о переговорах назвал их «открытыми, содержательными и конструктивными», а их главной целью – «ответственное поддержание отношений» между Вашингтоном и Пекином.

В сообщении отмечается, что среди тем, которые обсудили Салливан и Ван И, были как двусторонние отношения, так и вопросы глобальной безопасности, включая войну России против Украины и ситуацию вокруг Тайваня. «Соединенные Штаты подчеркнули важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе», – заявил Белый дом.

Агентства со ссылкой на представительницу администрации отмечают, что в ближайшее время состоится целая серия американо-китайских переговоров на разных уровнях. По ее словам, обе стороны заинтересованы в «стабилизации отношений» между Вашингтоном и Пекином. Пресс-секретарь посольства США в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что целью встречи был поиск путей не только стабилизировать, но и улучшить отношения.

Сегодня же глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли в интервью телеканалу CBS заявил, что китайский аэростат, сбитый над юго-восточным побережьем США в феврале, после того как он пролетел почти над всей страной, не передавал никаких секретных сведений в Китай. Он, однако, отметил, что аппарат был снабжен датчиками для сбора данных, и назвал его «шпионским», но подчеркнул, что они не были активированы во время полета. Из-за инцидента с шаром был перенесен визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин – он состоялся позднее.

Ожидается, что Ван И 18 сентября посетит Москву.