Популярность Instagram у россиян снизилась на 55%, TikTok — на 79%

С конца февраля 2022 года количество публикаций из России в социальных сетях TikTok, Instagram, Facebook, Twitter и YouTube значительно уменьшилось, а во "ВКонтакте" и Telegram — выросло, они стали лидерами по популярности у российских пользователей. Вслед за ними теперь идут "Одноклассники", несмотря на небольшое сокращение контента. Об этом рассказывает проект Re: Russia со ссылкой на исследование компании Brand Analytics.

В относительных значениях сильнее всего снизилась популярность социальной сети с короткими видео TikTok. В соцсети стало на 79% меньше публикаций из России, чем было в конце февраля, а количество авторов сократилось на 76%. В начале марта TikTok запретил российским пользователям загружать новый контент и вести прямые трансляции, чтобы не попасть под новый закон о фейках про российскую армию.

Социальную сеть Instagram заблокировали по требованию Генпрокуратуры России в марте 2022 года. После этого соцсеть покинули 54% российских авторов, а публикаций из России стало на 55% меньше. Однако полностью аудитория не уходит, так как полноценной замены Instagram на настоящий момент нет.

После российского вторжения в Украину в социальной сети Facebook наблюдался резкий рост активности, который сменился таким же резким снижением после блокировки соцсети Роскомнадзором. Видеохостинг YouТube в России не заблокирован, но компания отменила возможность монетизации блогов, что привело к потере 15% авторов из России и 19% контента к середине мая.

Российская социальная сеть "ВКонтакте" показала самый большой прирост по контенту. В соцсети стало на 12% больше публикаций, в то время как в Telegram — только на 2%. Однако в мессенджер перешло больше всего пользователей: рост составил 23%.

Ещё одна российская социальная сеть "Одноклассники" не сумела воспользоваться моментом и почти не приобрела новых пользователей, их количество увеличилось всего на 4%, а объём контента даже снизился. Как предполагают авторы, виной тому — устаревшая идеология бренда. Несмотря на это, "Одноклассники" обошли сильно потерявший в популярности Instagram и теперь занимают третью строчку вслед за "ВКонтакте" и Telegram по количеству публикаций.

Аналитики считают, что цифры по миграции российских пользователей в социальных медиа можно считать итоговыми.