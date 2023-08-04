Порт Новороссийска атаковали морские беспилотники

Министерство обороны России заявило, что в ночь на 4 августа отразило атаку двух безэкипажных катеров на порт Новороссийска. По мнению ведомства, за нападением стояли Вооруженные силы Украины. Беспилотные аппараты были уничтожены.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате атаки жертв и пострадавших нет. Экстренные службы рано утром сообщали о стрельбе и взрывах в акватории города. По словам мэра Новороссийска Андрея Кравченко, в отражении нападения участвовали корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

Находящийся в порту Новороссийска Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о том, что его инфраструктура не пострадала и отгрузка нефти продолжается в штатном режиме. Трубопровод консорциума соединяет нефтяные месторождения на западе Казахстана, российские месторождения на шельфе Каспия и морской терминал города. В компании отметили, что в порту установлен временный запрет на движение судов.

25 июля российское министерство обороны сообщало об атаке беспилотных катеров на патрульный корабль «Сергей Котов». Утверждается, что атака была проведена в юго-западной части Чёрного моря в 370 км от Севастополя. Тогда ведомство отчиталось об уничтожении дронов.

Вооружённые силы Украины предполагаемые нападения не комментируют. Ранее беспилотные катера несколько раз атаковали российскую военную базу в Севастополе в аннексированном Крыму. В мае был атаковано судно связи «Иван Хурс» в Чёрном море, в начале июня — разведывательный корабль «Приазовье».