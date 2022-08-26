После вторжения России в Украину в ЕС въехал почти миллион россиян

С начала полномасштабной войны России против Украины на территорию Евросоюза въехал почти один миллион россиян. Такие данные приводит агентство dpa со ссылкой на Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex.

С 24 февраля по 22 августа границы ЕС пересекли 998 085 граждан России, рассказал dpa представитель Frontex. В то же время за последнюю неделю число россиян, въезжающих в Евросоюз, незначительно снизилось.

После вторжения России в Украину ряд стран ЕС прекратили или ограничили выдачу виз россиянам. Такие меры уже приняли Эстония, Латвия, Литва и Чехия. Финляндия планирует присоединиться к ним в сентябре, рассматривает такую возможность и Польша. Дания настаивает на принятии общеевропейского решения по визам для россиян. Эти страны также выступают за полный запрет на выдачу туристических шенгенских виз россиянам. В то же время некоторые страны ЕС не поддерживают эту идею, среди них – Германия, Греция, Венгрия и Португалия. Идею запретить выдачу виз россиянам не поддержал и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как сообщает Bloomberg, Чехия, которая сейчас председательствует в ЕС, предложит странам Евросоюза "компромиссный вариант" - не прекращать выдачу виз , а полностью отменить упрощенный порядок получения шенгенских виз гражданами России и Беларуси.

Если мера будет принята, то россияне и белорусы по-прежнему смогут подавать заявления на получение виз. Однако для этого им понадобится большее число документов, время их рассмотрения увеличится, а визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро.