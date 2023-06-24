Кадыров заявил об отправке своих военных в «зоны напряженности»

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал захват военных объектов в Ростове-на-Дону «предательским маршем Пригожина», добавив, что чеченские бойцы «выехали в зоны напряженности» и что «мятеж должен быть подавлен». Он не уточнил, о каком количестве военных идет речь, а также в какие именно регионы они направляются. До этого он более 12 часов не комментировал события в Ростовской области, пишет Кавказ.Реалиир.

«Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!», – заявил Кадыров в своем телеграм-канале. Его пост был опубликован спустя час после обращения президента России Владимира Путина, который назвал призывы Пригожина к мятежу «изменой и ударом по России».

Ранее Путин признал, что в Ростове-на-Дону практически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. «Будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной», – сказал президент.

До публикации обращения Путина в телеграм-каналах чеченских чиновников не появлялось комментариев относительно мятежа Пригожина, при этом ряд глав южных регионов к этому моменту уже высказался по ситуации в Ростове-на-Дону.

Евгений Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и пойдет маршем на Москву, если ему не выдадут министра обороны России Сергея Шойгу.

Напомним, в районе двух ночи по Москве в телеграм-канале Пригожина появилось аудиосообщение о входе ЧВК в Ростов-на-Дону. Губернатор региона Василий Голубев рекомендовал жителям не выходить из домов. В ТАСС появились фото солдат, оцепивших штаб Южного военного округа, – из подписи к ним следует, что это бойцы ЧВК «Вагнер».