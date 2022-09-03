Посол Евросоюза в России покинул свой пост

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер покинул свой пост 1 сентября 2022 года. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RTVI, которое было опубликовано в пятницу, 2 сентября.

Причины ухода Эдерер не уточнил. «Я покидаю свой пост со спокойной душой. Думаю, я сделал то, что я мог», – сказал он. В должности посла Евросоюза в России он проработал почти пять лет.

Подводя итоги своей работы, Эдерер отметил усилия по студенческому обмену и включению России в сообщество по борьбе с изменением климата. Также он намекнул на «маленькие успехи», о которых не стал подробно рассказывать, опасаясь создать для них угрозу.

Кроме того, Эдерер подчеркнул, что важна и европейская поддержка гражданского общества в России. «Мы пытались поддерживать пространство, которое власть все больше ограничивала, мы старались сохранять его открытым», – сказал Эдерер, уточнив, что речь идет о возможности выражать любое мнение.

Кто сменит Эдерера на посту посла Евросоюза в России, пока неизвестно.