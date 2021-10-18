Посол Франции покинул Минск по требованию белорусских властей

Посол Франции в Минске покинул Беларусь в воскресенье, 17 октября. Об этом сообщает Агентство Франс Пресс. Отъезда Николя де Буйян де Лакоста потребовало министерство иностранных дел Беларуси. С чем именно это связано, неизвестно. Официальное заявление белорусского МИД ожидается в понедельник.

Николя де Лакост попрощался с сотрудниками посольства и записал видеообращение к народу Беларуси.

В начале октября Николя де Лакост высказался за отмену смертной казни в Беларуси. По его словам, Франция приветствовала бы решение Минска о пересмотре законодательства по смертной казни, или хотя бы на первом этапе о введении моратория на её применение.

По данным белорусских СМИ, де Лакост, ставший послом в 2020 году, так и не вручил верительные грамоты Александру Лукашенко, которого Евросоюз не признает законно избранным президентом страны. Их копии французский дипломат передал министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею.