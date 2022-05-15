Посол РФ в США: Мы не сдадимся, Россия не капитулирует в Украине

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о своей уверенности, что Россия не «капитулирует» в Украине. По его словам, российские дипломаты в США убеждены в том, что «все задачи, которые поставил верховный главнокомандующий перед вооруженными силами, будут полностью выполнены».

В эфире телеканала «Соловьев Live» Антонов сказал, что США «подталкивают» Россию к переговорам о мире, но на своих условиях. По словам посла, этих условий три: прекращение боевых действий в Украине, отвод войск на позиции до 24 февраля, а также необходимость «покаяться за все содеянное». По словам посла, «такой капитуляции не будет, никогда не будет». «Мы никогда не сдадимся, не уйдем назад» - сказал он.

Посол посетовал, что США «загнали в тупик» диалог с Россией, а также прервали очные контакты с персоналом посольства в Вашингтоне.

С самого начала российского вторжения в Украину Соединенные Штаты призывают Москву прекратить огонь и вывести войска. Также США заявляют о поддержке независимости и территориальной целостности Украины и оказывают Киеву существенную помощь. При этом требований «капитуляции» по отношению к России не выдвигается. США подчеркивают, что конфликт должен быть разрешен путем переговоров, но не на основе диктата со стороны России.