Посольство РФ: заявление Лондона о «третьем участнике» безосновательны

Заявления Лондона о причастности россиянина Дениса Сергеева к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года не подкреплены фактами, заявили во вторник в посольстве РФ в британской столице. Как сообщил «Интерфакс», в посольстве назвали «смехотворным» заявление британской стороны о прибытии и выезде «некоего лица» из Великобритании.

В посольстве подчеркнули, что «российская сторона по-прежнему

открыта для профессионального сотрудничества по линии профильных

ведомств, если Великобритания откажется от концепции политически

мотивированного «назначения» виновных».

Британская прокуратура ранее во вторник выдвинула в отношении

россиянина Дениса Сергеева обвинения в причастности к покушению на

бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери в марте 2018 года. По версии Лондона, он прибыл в Великобританию по документам на имя Сергея Федотова.

Следователи в Великобритании считают, что Сергеев координировал действия двух человек, предположительно применивших нервнопаралитическое вещество «новичок» против Скрипаля. Позднее во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон рассчитывает на то, что Москва выдаст всех подозреваемых в причастности к делу Скрипалей.

В прокурорской службе Великобритании в свою очередь заявили, что не

будут направлять в Россию запросов об экстрадиции, поскольку российская Конституция не позволяет экстрадировать своих граждан.