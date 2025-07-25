Посольство Великобритании в Грузии: угроза со стороны России сохраняется в киберпространстве

Посольство Великобритании в Грузии комментирует введенные Соединенным Королевством санкций против более чем 20 российских сотрудников спецслужб, хакеров и организаций, обвиненных в ведении «постоянной кампании вредоносной киберактивности».

В дипведомстве отмечают, что обнаруженная активность «в очередной раз подтверждает, что гибридные атаки, включая кибератаки и распространение дезинформации, являются инструментами российской кампании по дестабилизации Европы» и напоминают, что «в октябре 2019 года Грузия также стала жертвой разрушительной кибератаки российской военной разведки»:

«В феврале 2020 года Великобритания и её партнёры заявили, что эти атаки были частью длительной враждебной кампании России по дестабилизации. Великобритания чётко дала понять, что эти кибератаки, осуществлённые ГРУ, были направлены на подрыв суверенитета Грузии, разжигание раздора и нарушение повседневной жизни грузинского народа».

Посольство Соединенного Королевства подчеркивает, что Великобритания и Грузия совместно работали над укреплением киберустойчивости и публично признали факт этой атаки.

«К сожалению, «Грузинская мечта» дистанцировалась от евроатлантического сотрудничества, но угроза со стороны России сохраняется, в том числе в киберпространстве», - говорится в заявлении дипведомства.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Великобритании сделанному 18 июля, под ограничения попали три подразделения российской военной разведки (ГРУ) и 18 её офицеров, включая тех, кого Лондон считает причастными к ударам по Мариуполю в ходе войны в Украине, а также к слежке за бывшим разведчиком Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией перед их отравлением нервно-паралитическим веществом «Новичок» в 2018 году в Солсбери.