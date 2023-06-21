Постпреды ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России

Постоянные представители Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций в отношении России из-за ее нападения на Украину. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из Брюсселя.

Новые ограничения затронут 70 физических и 30 юридических лиц. Вводится запрет на въезд автоприцепов из России. Под санкции попадает северная ветка нефтепровода «Дружба», сообщил посол Польши при ЕС Анджей Садось.

По данным Bloomberg, новые ограничения предусматривают прекращение поставок по северной ветке «Дружбы». При этом агентство сообщает, что после согласования нового пакета послами его должны подписать руководители стран ЕС, но в этот период в пакет могут быть внесены изменения.

По северной ветке трубопровода в Европу поступает казахстанская нефть, по южной в Венгрию, Чехию и Словакию – российская.

Bloomberg обращает внимание, что новый пакет мер направлен на борьбу с обходом санкций. Прежде всего это касается способности России получать запрещенные технологии через Объединенные Арабские Эмираты, Армению, страны Центральной Азии. Новый механизм Евросоюза позволит ограничить экспорт в третьи страны, сообщает Bloomberg.