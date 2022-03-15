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Появились подробности о новых санкциях ЕС против России
Евросоюз окончательно одобрил новый – четвёртый – пакет санкций против России в связи с её вооружённым вторжением в Украину. Официально санкционный список будет опубликован уже сегодня.
"Четвертый пакет санкций станет ещё одним сильным ударом по экономической и логистической базе, на которые опирается Россия в своём вторжении в Украину. Цель санкций – заставить президента Путина остановить эту бесчеловечную и бессмысленную войну", – говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.
Пакет мер, помимо прочего, предусматривает:
- запрет на сделки с некоторыми российскими государственными предприятиями из разных секторов экономики, в том числе входящих в военно-промышленным комплекс
- ограничения на импорт продукции из стали и железа (это может повлечь потерю Россией экспортных доходов в 3,3 миллиарда евро, сообщает Еврокомиссия)
- ограничения на инвестиции в нефтяной и энергетический секторы экономики России
- запрет на поставки в Россию предметов роскоши (дорогих машин и ювелирных изделий), в частности, будет запрещён экспорт предметов роскоши на сумму более 300 евро и поставки автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро
- запрет европейским рейтинговым агентствам оказывать услуги России и российским компаниям, чтобы осложнить доступ к финансовым рынкам ЕС
Кроме того, ЕС будет сотрудничать с другими странами, входящими во Всемирную торговую организацию, с целью выработать скоординированную позицию по возможному лишению России режима наибольшего благоприятствования в торговле.
Также будет расширен список физических лиц, попавших под санкции. В него войдут предприниматель Роман Абрамович, банкир Герман Хан, бизнесмен Виктор Рашников, руководитель Первого канала Константин Эрнст и бывшая жена главы "Роснефти" Марина Сечина – всего 14 человек, сообщает агентство Reuters.
Также во вторник, как ожидается, санкционный список расширит Великобритания.
Другие новости дня
Зеленский считает, что Украина не станет членом НАТО
Президент Владимир Зеленский считает, что Украина не станет членом Североатлантического альянса, несмотря на политику «открытых дверей» НАТО.
Как сообщает «Европейская правда», об этом он заявил в обращении к лидерам стран Объединенных экспедиционных сил, которые возглавляет Великобритания.
«Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали о якобы открытых дверях, но уже услышали также, что нам туда не войти. И это правда, и нужно это признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и наших партнеров, которые нам помогают», – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина сейчас не претендует на активизацию статьи 5 Договора НАТО, и только просит закрыть небо, чтобы сделать невозможными авиаудары России.
«Нужны новые форматы взаимодействия, новая решимость. И если мы не можем войти в открытую дверь, то мы должны сотрудничать с сообществами, которые будут нам помогать и нас защищать, например вашим. И иметь надежные гарантии», – сказал президент.
Объединенные экспедиционные силы – это военный формат во главе с Соединенным Королевством. Силы могут состоять, если нужно, из Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии.
Бибилов говорит, что ему предлагали взятку за проведение «интернета из Грузии»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что депутат парламента предлагал ему взятку за проведение «интернета из Грузии». Имени депутата югоосетинский лидер не назвал.
«Я никогда не давал взяток и никогда их не принимал, где бы я ни работал. Если бы я мог на этой пойти, то 855 миллионов мы не смогли бы мобилизовать в бюджет. Хотя предложения поступали, приведу пример: приходит ко мне один депутат и говорит, что у меня в кармане каждый месяц будет 7 миллионов рублей, если мы проведем интернет из Грузии. Я ему, в свою очередь, сказал встать и убраться из моего кабинета. Есть такие люди, для которых моральная сторона потеряна», – сказал он.
Выступая на расширенной коллегии югоосетинской Генпрокуратуры, Бибилов заявил, что является «первым помощником прокурорских работников по борьбе с коррупцией».
Великобритания ввела санкции против Мишустина, Медведева, Соловьёва
Великобритания во вторник расширила санкционный список в связи с вооружённым вторжением России в Украину, включив в него около 350 российских физических и юридических лиц.
Среди попавших под санкции, предусматривающие заморозку активов и запрет на въезд в страну - крупные бизнесмены и чиновники, а также руководители подконтрольных Кремлю СМИ и их видные сотрудники.
В новом санкционном списке, в частности, глава правительства России Михаил Мишустин и бывший президент, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
В список также попали крупные бизнесмены - Михаил Фридман, Пётр Авен, Герман Хан, Дмитрий Пумпянский, ряд депутатов Госдумы, включая Ирину Роднину, министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации Кремля Антон Вайно, высокопоставленные чиновники правительства, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, глава RT Маргарита Симоньян и её муж Тигран Кеосаян, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьёв, журналист Антон Красовский, писатель Захар Прилепин. Все они так или иначе признаны ответственными за российское вторжение в Украину или причастными к нему. Ранее большая часть этих лиц была включена в санкционные списки ЕС и США.
Под санкции уже попали почти все члены Совета безопасности, формально принимавшего решение о вводе войск в Украину, включая президента Владимира Путина. Введены также секторальные экономические санкции. Страны Запада вводят их скоординированно, хотя санкционные меры не полностью совпадают - например, США и Британия отказались от импорта российской нефти, а страны ЕС нет.
ООН: число беженцев из Украины почти достигло 3 миллионов
Вооружённое вторжение России в Украину, начавшееся 24 февраля, вынудило более 2 миллионов 950 тысяч человек покинуть страну в поисках безопасности, защиты и помощи, сообщает управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Это данные на 14 марта.
Управление уточняет, что на долю украинско-польской границы пришлось более 60 процентов всех беженцев. Всего в Польшу прибыли более 1 миллиона 700 тысяч граждан Украины.
Румыния приняла более 450 тысяч беженцев, в Венгрию прибыло более 260 тысяч, в Словакию более 210 тысяч, почти 90 тысяч - в Молдову.
Более 140 тысяч граждан Украины прибыли в Россию и чуть более 1 тысячи в Беларусь.
"Поскольку ситуация продолжает развиваться, Украину могут покинуть около 4 млн человек", – отмечает управление ООН. Большая часть беженцев - женщины и дети. В Украине также насчитывается, по меньшей мере, 1,85 миллиона внутренне перемещенных лиц. По оценкам ООН, более 12 млн человек в Украине непосредственно пострадали от войны.
ООН указывает, что на середину 2021 года в мире лишь чуть более 50 тысяч украинских граждан просили убежища.
Венедиктов: окружение Путина сейчас в эйфории, раскола там нет
Алексей Венедиктов, бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", закрытой российскими властями после начала вооружённого вторжения в Украину, считает, что в Кремле в данный момент нет раскола, несмотря на беспрецедентные санкции Запада против России и упорное сопротивление Украины.
В интервью "Голосу Америки" Венедиктов сказал, что уже после начала войны в Украине беседовал с людьми, входящими в высшее руководство России, и "поражался их ярости и убеждённости", отметив, что каждый из них "довольно чётко и жестко" поддерживает решение президента Владимира Путина начать военную операцию. "Если говорить о высшем руководстве, о Совете безопасности, я думаю, что они и друг друга убедили, и сами себя убедили. Там нет этого заложничества. Там, скорее, есть азарт: "Мы сейчас сделаем то, что никто никогда не делал", – сказал Венедиктов, отметив, что не делал бы сейчас ставку на "раскол элит" или заговор против Путина в верхних эшелонах власти. С кем именно он говорил, Венедиктов не сказал.
По мнению Венедиктова, в окружении Путина по-прежнему – на 20-й день войны – считают российские действия против Украины успешными. "Сейчас эйфория у них, как и у большей части населения, на подъёме", – считает он. Главным мотивом действий Путина и его окружения он считает стремление "возродить имперское государство".
Говоря о закрытии ряда независимых медиа и блокировках сайтов и соцсетей в последнее время, Венедиктов отметил, что "в стране готовилась тотальная пропаганда", а для её обеспечения необходимо было быстро "прихлопнуть" остававшиеся в стране независимые СМИ, "быстро, немедленно, пренебрегая даже всяческими существующими правилами и законами".
Алексей Венедиктов, которого в последние годы многие представители оппозиции подвергали критике, обвиняя в сотрудничестве с властями, в частности, в организации электронного голосования, после закрытия "Эха" ведёт собственный телеграм-канал, ряд журналистов радиостанции также ведут стримы на Youtube-канале "Живой гвоздь".
Правозащитник Янгулбаев получил первое письмо от арестованной матери
Зарема Мусаева – мать правозащитника Абубакара Янгулбаева и супруга судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева – написала первое письмо сыну из грозненского СИЗО. Он опубликовал его в своем телеграм-канале.
Мусаева сообщает, что получает множество писем со всего мира с выражением поддержки и восхищением всей семьей. Она также пишет, что содержится в камере с еще тремя женщинами, которые хорошо к ней относятся и ухаживают из-за болезни. Также она отмечает внимательность и хорошее отношение со стороны сотрудников СИЗО.
Янгулбаев рассказал Кавказ.Реалии, что это первое полученное лично им письмо от матери. При этом правозащитник, вместе с другими членами семьи покинувший Россию, говорит о возникшей из-за санкций проблеме – находясь зарубежом, нельзя оплачивать отправку писем через официальную систему "ФСИН-письмо", так как зарубежные карты не работают в России.
"Со слов адвоката я знаю, что ее физическое состояние из-за сахарного диабета и стресса остается неудовлетворительным. Накладывается война в Украине, она также переживает за происходящее. Кроме того, если с 2014 года Россия превратилась в полностью полицейское государство, то сегодня это военное государство, где нет места праву. Россия отказывается принимать какие-либо рекомендации со стороны международных органов, в связи с этой ситуацией сложно сказать, как будет развиваться сфальсифицированное дело против моей матери", - уточнил Янгулбаев.
- 20 января сотрудники МВД Чечни ворвались в квартиру родителей правозащитника Абубакара Янгулбаева в Нижнем Новгороде и насильно вывезли его мать Зарему Мусаеву на допрос в качестве свидетеля в Грозный. Сначала ей назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело – якобы Мусаева набросилась на составлявшего протокол участкового.
- Адвокат смог впервые попасть к Зареме Мусаевой лишь через две недели после ее похищения. Во время суда по мере пресечения Мусаева была без сознания.
Посол Украины, отозванный из Грузии для консультаций, находится в Тбилиси
Посол Украины в Грузии Игорь Долгов, которого украинский президент Владимир Зеленский ранее отозвал из Тбилиси, находится в грузинской столице.
Накануне у здания резиденции посла с Долговым попытался пообщаться журналист телеканала «Рустави 2». Дипломат отказался отвечать на вопросы и обвинил съемочную группу канала в нарушении Венской конвенции.
Сегодня Общественный вещатель Грузии сообщил, что Игорь Долгов прибыл в украинское посольство в Тбилиси.
Временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов косвенно подтвердил, что посол не покидал грузинскую столицу. По его словам, «в сегодняшних условиях консультации могут быть проведены в различных форматах».
«Я не могу раскрывать особенности дипломатической работы, в том числе относительно работы посла во время войны», – добавил он.
Ситуацию прокомментировал и один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.
«Насколько мне известно, он ни на минуту не покидал страну. Это очень странно», – заявил политик.
Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила Владимира Зеленского вернуть отозванного посла.
В украинском посольстве сегодня заявили, что грузинская сторона будет проинформирована в случае принятия такого решения.
В МИД Грузии заявили о нелегитимности соглашения о двойном гражданстве между Южной Осетией и РФ
В Министерстве иностранных дел Грузии прокомментировали внесение в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным законопроекта о ратификации соглашения о двойном гражданстве с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
Как заявляют в грузинском ведомстве, с международно-правовой точки зрения любое соглашение между страной-оккупантом и созданными ею марионеточными режимами не имеет юридический силы и является недействительным.
«Российская Федерация, грубо нарушая принципы международного права, еще с начала 2000-х годов использует принудительную паспортизацию населения, проживающего в оккупированных регионах Грузии, как нелегитимный шаг против Грузии и гибридный инструмент. Международное сообщество решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и едино в осуждении незаконной паспортизации Российской Федерацией оккупированных территорий и шагов, предпринятых для аннексии в целом», – заявила пресс-секретарь МИД Грузии Мари Нарчемашвили.
Отметим, что соглашение было подписано 20 сентября 2021 года. В нем говорится, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой стороны.
РФ предоставляет югоосетинским гражданам (на момент признания республики Россией – 26 августа 2008 года), достигшим совершеннолетия, право обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Условия приема в гражданство, порядок подачи заявлений о приеме, перечень предоставляемых документов и порядок рассмотрения заявлений устанавливает президент России.
Обвинение просит приговорить Навального к 13 годам колонии
Гособвинение попросило суд назначить оппозиционеру Алексею Навальному 13 лет колонии и штраф в 1,2 миллиона рублей по статьям о мошенничестве и оскорблении судьи. Суд по этому делу проходит в колонии города Покров Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по другому делу. Это выездное заседание Лефортовского суда Москвы.
Сегодня проходят прения сторон.
Обвинение считает мошенничеством сбор пожертвований на счета основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ныне он признан российскими властями экстремистским и запрещён) и на личные счета ряда соратников Навального (против них тоже возбуждены уголовные дела, но они находятся за границей). "Средства собирались на заведомо неосуществимую цель — выдвижение Навального в президенты Российской Федерации", — сформулировал в суде прокурор суть обвинений в мошенничестве. При этом из десятков тысяч людей, жертвовавших Навальному и ФБК, в качестве потерпевших в деле фигурируют только четыре - и не все они поддержали обвинение в ходе процесса.
Навальный свою вину не признаёт, считая дело политическим. В дни заседаний по делам Навального судья Маргарита Котова созванивалась с сотрудником администрации президента Евгением Владимировым, утверждает соратник политика Иван Жданов, в распоряжении которого оказалась детализация звонков судьи.
Ракетными ударами нанесены разрушения аэропорту Днепра
В результате российских ракетных ударов в ночь на вторник нанесены масштабные разрушения аэропорту украинского города Днепр. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.
"Разрушена взлётно-посадочная полоса, повреждён терминал, масштабные разрушения, потребуется много времени для восстановления" - написал он в фейсбуке. По словам депутата из Днепра Максима Бужанского, "у нас больше нет аэропорта". О жертвах не сообщается.
Аэропорт Днепра использовался для гражданских рейсов, в том числе международных. Нет информации о том, использовали ли его военные. Ранее ракетными ударами был выведен из строя ряд аэродромов Украины, в том числе в Виннице.
Сам город Днепр находится далеко от линии фронта, однако по нему наносятся авиаудары.
Почему президенту Грузии отказали в визитах Европу? Комментарий премьера
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал журналистам, почему правительство отказало президенту страны Саломе Зурабишвили в визитах Европу.
«Когда в Украине идет полномасштабная война, президент Грузии, главнокомандующий должен быть в стране. Это моя личная позиция и позиция всех членов правительства», – отметил Гарибашвили.
По его словам, согласно Конституции Грузии, президент должна согласовывать с правительством любой международный визит.
«По всей видимости, президента, к сожалению, ввели в заблуждение», – сказал Ираклий Гарибашвили.
Ранее стало известно, что правительство Грузии обратится в Конституционный суд страны из-за возможного нарушения президентом Конституции. В заявлении правящей партии «Грузинская мечта», в частности, говорится о том, что Зурабишвили отказывала правительству в назначении послов.
Накануне президент Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны ограничивает её международную деятельность, из-за чего она была вынуждена отменить рабочие встречи в Париже, Брюсселе, Берлине и Варшаве и посетить Европу в частном порядке для встречи с европейскими лидерами. В правящей партии «Грузинская мечта» назвали это нарушением Конституции.
Президент также упрекнула премьер-министра Ираклия Гарибашвили, единолично подписавшего заявку на вступление в ЕС.
Марине Овсянниковой грозит уголовное дело за антивоенную акцию в эфире
Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая накануне вечером в прямом эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, официального подтверждения пока нет.
Как сообщает ТАСС, проверка проводится по недавно внесённой в Уголовный кодекс статье о так называемых фейках об армии ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ")". Также, по словам источника, административное дело против Овсянниковой по статье о "дискредитации армии" возбуждать не стали, а сразу передали материалы в Следственный комитет.
По уголовному делу Овсянниковой может грозить до 10 лет лишения свободы. Сообщается, что вскоре после своей акции она была задержана, но где она сейчас - не известно. Если бы против неё было возбуждено только административное дело, через 3 часа после задержания, её должны были отпустить, но этого не произошло.
В понедельник вечером во время вечернего выпуска программы "Время" на Первом канале, который проходил в прямом эфире, в студию ворвалась женщина. Позже выяснилось, что ею оказалась редактор программы Марина Овсянникова. Она встала за спиной ведущей с плакатом с надписью: "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут" и произносит: "Остановите войну!" и "Нет войне!". После этого режиссёры программы "Время" прервали эфир кадрами заранее подготовленного сюжета.
До того, как устроить акцию, Овсянникова записала видеообращение, в котором назвала вторжение в Украину преступлением, Россию – страной-агрессором, а Владимира Путина – ответственным за эту агрессию. Овсянникова призвала "немедленно остановить братоубийственную войну" и выходить на митинги против неё, ничего не боясь. "Они не смогут пересажать нас всех", – сказала она.
Видео акции Овсянниковой и её обращение широко разошлись по соцсетям. Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении вечером в понедельник поблагодарил её и других россиян, которые борются против войны. "Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, реальные факты своим друзьям, своим близким и родным. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом против войны" -сказал Зеленский.
Как сообщает Varlamov News, Россию покинула, написав заявление об увольнении, ведущая НТВ Лилия Гильдеева.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Почти сразу же жители разных российских городов начали выходить на акции протеста. На данный момент задержано в общей сложности более 15 тысяч человек. У многих активистов проходят обыски.
- Участникам антивоенных акций, согласно российскому законодательству (в частности, согласно новому закону о наказании за "дискредитацию действий российской армии"), грозят как крупные штрафы, так и уголовное преследование.
Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович выступил против войны
Бывший помощник президента России Дмитрия Медведева и вице-премьер правительства, а ныне президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович внезапно выступил против войны России с Украиной. Об этом он заявил в интервью американскому журналу Mother Jones.
"Войны – это худшее, с чем человек может столкнуться в жизни. Любая война. Где угодно. В том числе и эта война. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и чаяния, замораживают или разрушают отношения и связи", - приводит издание слова Дворковича.
Аркадий Дворкович сказал, что ФИДЕ осуждает любое использование военных методов для решения политических конфликтов. "Я думаю о мирных жителях Украины, включая многих игроков, которые находятся в опасности и не могут участвовать в соревнованиях или даже думать о шахматах во время войны. ФИДЕ сделает все возможное, чтобы вернуть украинцев и всех остальных к шахматам, когда позволят условия".
Ранее шахматная федерация приняла решение не допускать шахматистов из России и Беларуси к соревнованиям под национальными флагами. Российские гроссмейстеры высказывают разные мнения о войне - некоторые, как Сергей Карякин, поддержали вторжение, другие, например Ян Непомнящий, выступили против.
Дворкович считался одним из лиц, входивших в ближайшее окружение Дмитрия Медведева, нынешнего заместителя главы Совбеза России.
Правительство Грузии против президента – «Мечта» анонсирует обращение в Конституционный суд
Правительство Грузии обратится в Конституционный суд страны из-за возможного нарушения президентом Саломе Зурабишвили Конституции Грузии. В заявлении правящей партии «Грузинская мечта», в частности, говорится о том, что Зурабишвили отказывала правительству в назначении послов.
«В течение последнего года не раз были случаи, когда президент отказывала назначать представленного правительством посла или дипломатического представителя, что грубо противоречит Конституции. В течение прошедших месяцев не раз состоялись встречи представителей правительства и президента, на которых президенту не раз разъясняли содержание Конституции Грузии, однако, к сожалению, безрезультатно. В этих условиях правительство Грузии вынуждено в ближайшее время обратиться в Конституционный суд в рамках тяжбы о компетенциях и потребовать подтверждение нарушения Конституции президентом Грузии», – говорится в заявлении «Грузинской мечты».
Накануне президент Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны ограничивает её международную деятельность, из-за чего она была вынуждена отменить рабочие встречи в Париже, Брюсселе, Берлине и Варшаве и посетить Европу в частном порядке для встречи с европейскими лидерами. В правящей партии «Грузинская мечта» назвали это нарушением Конституции.
Президент также упрекнула премьер-министра Ираклия Гарибашвили, единолично подписавшего заявку на вступление в ЕС.
- Согласно 52-й статье Конституции Грузии, президент осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями с согласия правительства.
- В Конституции также указано, что президент назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств Грузии по представлению правительства.
В Киеве при обстрелах в ночь на вторник снаряды попали в три многоэтажки
В Киеве в результате обстрелов в ночь на вторник погибли, по меньшей мере, 2 человека.
Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, боеприпасы попали в два многоэтажных жилых дома в Святошинском районе, один частный дом в районе Осокорки и ещё одну многоэтажку в Подольском районе украинской столицы.
"Сейчас точно известно о двух погибших, 35 спасены, один в больнице", - приводит агентство УНИАН сообщение пресс-службы Госслужбы по ЧС.
По данным "РБК-Украина", в ходе ночного обстрела в Киеве был также поврежден фасад метро. УНИАН называет станцию "Лукьяновская".
Ответственность за произошедшее украинские власти возлагают на российских военных.
В Харькове, как сообщает Украинская служба Радио Свобода, после обстрелов нашли под завалами тела семи погибших. "14 марта продолжались аварийно-спасательные работы в Киевском, Шевченковском, Новобаварском районах Харькова, а также в Изюмском районе области. В этот день спасли из-под завалов трёх человек. Нашли и вытащили из-под разрушенных конструкций семерых погибших", - говорится в сообщении местных экстренных служб.
По данным спасателей, около полуночи российские силы обстреляли торговые площадки и жилые дома в Холодногорском районе Харькова. Там произошел пожар, который тушили около 20 отделений пожарно-спасательной службы.
Боевые действия продолжаются сейчас на севере, востоке и юго-востоке Украины. По поступившим ранее данным, российские войска блокировали ряд крупных городов, в том числе Мариуполь и Чернигов, но не могут их взять.
Сепаратисты из самопровозглашенной "ЛНР" сообщают, что за минувшие сутки территория этого образования обстреливалась с украинской стороны более 10. Есть раненые (их количество не уточняется), разрушено два жилых дома, повреждены линии электропередачи.
14 марта сообщалось о взрыве в центре Донецка: ракета из комплекса "Точка-У" с кассетным боеприпасом взорвалась, убив более 20 мирных жителей. Власти "ДНР" обвиняют в ударе Киев, украинская сторона обвинения отвергает.
Российские власти, начавшие военное вторжение в Украину почти три недели назад, не раз отрицали информацию об ударах российских сил по жилым кварталам и гражданским объектам.
В Туркменистане объявили о победе Сердара Бердымухамедова на президентских выборах
Сын действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова, кандидат от правящей Демократической партии Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркменистана, получив 72,97% голосов. Об этом объявила Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов страны. Остальные восемь из девяти кандидатов, принимавших участие в выборах, набрали от 1,08% до 2,22% голосов, уточнили в избиркоме.
«В соответствии со статьей 76 Избирательного кодекса Туркменистана и на основании постановления Центральной избирательной комиссии от 14 марта 2022 года, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов, набравший 72,97% голосов избирателей, признан избранным президентом Туркменистана», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте избиркома.
По информации комиссии, в выборах, состоявшихся 12 марта, участвовали 3 362 052 человека, или 97,17% зарегистрированных избирателей.
Как пишет туркменская служба Радио Свобода, несмотря на сообщения о массовых нарушениях в ходе голосования, государственное телевидение Туркменистана заявило, что прошедшие выборы стали наглядным свидетельством соблюдения всех «норм международного права и торжества принципов демократии».
- Туркменистан последние несколько лет переживает тяжелейший за всё время независимости экономический кризис. Сердар Бердымухамедов вместе с властью получает от своего отца в наследство страну с большими социально-экономическими проблемами. Международные правозащитные организации критикуют правительство Туркменистана за подавление политических и гражданских свобод своих граждан.
- При Гурбангулы Бердымухамедове, который руководит страной с 2006 года, уровень жизни населения резко снизился, хотя Туркменистан обладает четвертыми по объему запасами природного газа в мире. Эксперты отмечают также высокий уровень коррупции, нехватку продовольствия, высокие инфляцию, безработицу и практически полное отсутствие иностранных инвестиций.
- В первой половине февраля Гурбангулы Бердымухамедов, выступая парламенте, заявил, что намерен сложить президентские полномочия, чтобы освободить путь «молодым лидерам».
Эфир программы «Время» на Первом канале был прерван антивоенной акцией
В понедельник прямой эфир программы «Время» на Первом канале российского телевидения был прерван антивоенной акцией.
Видеозапись акции массово публикуют пользователи социальных сетей. На кадрах видно, как ведущая программы «Время» Екатерина Андреева, сидя в студии, рассказывает о планах правительства по смягчению последствий от западных санкций. В этот момент в студию вбегает неизвестная и встает за спиной ведущей с плакатом с надписью «Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут» и произносит «Остановите войну!» и «Нет войне!».
Спустя несколько секунд режиссеры программы «Время» прервали эфир кадрами заранее подготовленного сюжета.
Позже стало известно, что устроившая антивоенную акцию является сотрудницей Первого канала. Как сообщают СМИ, ее зовут Марина Овсянникова, в программе «Время» она работает редактором.
Известно также, что до того, как устроить акцию, Овсянникова записала видеообращение, в котором назвала вторжение в Украину преступлением, Россию страной-агрессором, а Владимира Путина ответственным за эту агрессию. Овсянникова призвала «немедленно остановить братоубийственную войну» и выходить на митинги против нее, ничего не боясь. «Они не смогут пересажать нас всех», – сказала она.
Овсянников выразила сожаление, что работала на Первом канале, «занимаясь кремлевской пропагандой». «Мне сейчас очень стыдно за это, что я позволяла говорить ложь и зомбировать русских людей», - подчеркнула Овсянникова.
После акции Овсянникову задержали сотрудники полиции. В данный момент она находится на допросе в ОВД.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Почти сразу же жители разных российских городов начали выходить на акции протеста. На данный момент задержано в общей сложности более 15 тысяч человек. У многих активистов проходят обыски.
- Участникам антивоенных акций, согласно российскому законодательству (в частности, согласно новому закону о наказании за «дискредитацию действий российской армии»), грозят как крупные штрафы, так и уголовное преследование.
Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций против России
Евросоюз и страны «большой семерки» (G7) завершили подготовку четвертого пакета санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на источники в ЕС.
Ранее, 11 марта, о новых ограничениях рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Среди них – отказ России в торговом торговом статусе наиболее благоприятствуемой нации. Эта мера позволит странам Запада вводить высокие тарифы на российские товары в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Кроме того планируется лишить Россию членства в ведущий международных финансовых организациях, включая МВФ и Всемирный банк.
Предполагается, что также будет пополнен список россиян, на которых наложат персональные санкции. В него войдут люди из окружения президента России Владимира Путина, а также члены их семей.
Кроме того, по словам фон дер Ляйен, российскому государству и элитам могут перекрыть доступ к криптовалютам, планируется ввести запрет на экспорт в Россию любых товаров роскоши из ЕС.
«Те, кто поддерживает военную машину Путина, не должны больше иметь возможность наслаждаться роскошной жизнью, пока бомбы падают на мирных людей в Украине», - подчеркнула председатель Еврокомиссии.
Четвертый пакет санкций ЕС также коснется российского энергетического сектора.
- После вторжение России на территорию Украины 24 февраля 2022 года государства-члены ЕС и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России. Ограничения затронули ЦБ и крупные российские банки, авиаотрасль, а также российских чиновников, включая лично президента России Владимира Путина, бизнесменов и медийных личностей, оправдывающих действия России.
Стендап-комик Данила Поперечный уехал из России
Известный российский стендап-комик Данила Поперечный уехал из России. Свое решение он объяснил угрозами в свой адрес и опасениями за свою жизнь.
«Я уехал потому, что устал каждое утро просыпаться с ощущением, что меня могут арестовать», - заявил Поперечный, добавив, что не будет делать вид будто уехал в отпуск или отметить день рождения, как это делают некоторые другие звезды шоу-бизнеса. При этом стендапер подчеркнул, что все равно считает свой отъезд «временным».
Ранее сообщалось о временных отъездах из России Ивана Урганта, Ксении Собчак и Семена Слепакова.
В понедельник издание «Агентство» сообщило также, что российские власти подготовили список артистов, чьи выступления на территории страны нежелательны из-за их публичных высказываний против военного вторжения в Украину. В список попали как украинские артисты - в частности, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Монатик, так и российские - Валерий Меладзе, Максим Галкин, группа «Порнофильмы», и другие.
- Стендап-комик Данила Поперечный неоднократно высказывался на политические темы - как во время своих выступлений, так и отдельно от них. Он критиковал Владимира Путина и других российских чиновников, выступал на оппозиционных митингах, а два года назад оплатил крупный штраф, назначенный псковской журналистке Светлане Прокопьевой по обвинению в «оправдании терроризма».
В Минюсте Грузии опровергли информацию о засекречивании диагноза Саакашвили
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии готова предоставить адвокатам экс-президента Михаила Саакашвили результаты проведенных медицинских обследований в случае соответствующего запроса. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня 14 марта.
Находящийся в заключении Саакашвили сегодня сообщил, что в выходной день его вывезли из тюрьмы №12 в городе Рустави в гражданскую клинику в Тбилиси, где провели электронейромиографию (ЭНМГ) и гастроскопическое исследование. Как указал экс-президент об этом не были уведомлены ни его личный врач, ни адвокаты или члены семьи. При этом Саакашвили упрекнул Минюст в том, что его диагноз скрывают, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Обвинения в том, что Минюст засекретил эту информацию, лишены каких-либо оснований. Поясняем, что Специальная пенитенциарная служба в соответствии с законом Грузии «О защите персональных данных» лишена возможности обработать информацию о состоянии здоровья без согласия осужденного, так как это особая категория информации… В случае запроса документы, связанные с проведенными исследованиями, будут переданы осужденному Михаилу Саакашвили и его правозащитникам», - говорится в заявлении.
По информации ведомства, 13 марта для проведения рекомендованных медперсоналом обследований осужденный Саакашвили был переведен в Центральную университетскую клинику имени академика Николоза Кипшидзе (Республиканская больница).
«Михаилу Саакашвили с его согласия сделали в медицинском учреждении эзофагогастродуоденоскопию и электронейромиографию, а от МРТ-обследования он отказался», - отмечено в заявлении.
В ведомстве заверили, что в тюрьме Саакашвили обеспечен всеми необходимыми лекарствами и обслуживанием квалифицированного медицинского персонала.
Как сообщил сам Саакашвили, результаты обследований показали, что в тюрьме у него развилась нейропатия, а также энцефалопатия Вернике, приводящая к двигательным и координационным нарушениям и потере памяти. Кроме того, гастроскопия выявила у него многочисленные эрозии.
Врачи Республиканской больницы, по словам экс-президента, считают, «что, если немедленно не начать серьезное лечение», болезнь будет быстро прогрессировать и «закончится инвалидизацией или смертью». Сам Саакашвили считает, что оказать ему квалифицированную помощь в пенитенциарной системе Грузии абсолютно невозможно.
Словакия высылает трёх российских дипломатов
Словакия приняла решение выслать трех сотрудников российского посольства. Они должны покинуть страну в течение 72 часов, сообщает Reuters со ссылкой на словацкое министерство иностранных дел.
Ведомство также «настоятельно призывает посольство Российской Федерации осуществлять свою деятельность в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях».
МИД России назвал высылку «необоснованной» и пообещал, что действия Словакии «не останутся без ответа».
Госдеп США: Китай готов оказать России военную поддержку
Государственный департамент США отправил союзникам документ, в котором говорится, что Китай готов оказать России военную помощь в проведении «специальной операции» в Украине. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на американских дипломатов.
О соответствующем российском запросе The Financial Times писала в воскресенье 13 марта. Собирается ли Китай помочь союзнику в будущем или уже оказывает военную поддержку, в документе, разосланном союзникам, не уточняется.
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан планирует 14 марта обсудить этот вопрос на встрече с представителем министерства иностранных дел Китая Ян Цзечи в Риме. Салливан отметил, что предупредит китайцев, чтобы они не пытались «выручить» Россию, в том числе помогая ей справить с санкциями Запада.
«Мы видели, как Китай в основном молчаливо одобрял то, что делает Россия, отказываясь присоединиться к санкциям, обвиняя Запад и Соединенные Штаты в помощи, которую мы оказываем Украине, и заявляя, что они хотели бы видеть мирный исход, но по сути ничего не делая для его достижения», – заявил Салливан, добавив, что Китаю также могут грозить санкции в случае поддержки его союзника.
В посольстве Китая в США заявили, что им ничего не известно о запросах о помощи. Аналогичная реакция последовала от России.
- В марте 2022 года президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин подписали в Пекине совместное заявление, в котором их партнерство описывается как «безграничное».
- Российское вторжение на территорию Украины всячески оправдывается в китайских СМИ. В том числе там распространяется необоснованное обвинение России, согласно которому США помогли Украине построить лаборатории по биологическому оружию.
Глава МИД Грузии провел телефонный разговор со своим турецким коллегой
Вице-премьер-министр Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. По информации МИД, министры обсудили процессы в регионе, текущую войну в Украине и создавшуюся в результате сложную обстановку в области безопасности.
«В этом контексте особо была отмечена важность активных усилий Турции по поиску путей прекращения огня и урегулирования нынешнего конфликта дипломатическим путем.
В ходе телефонного разговора детально обсуждались вызовы безопасности, стоящие перед Грузией, в том числе ситуация в оккупированных регионах Грузии. Со своей стороны, турецкая сторона еще раз подтвердила непоколебимую поддержку турецкой стороной территориальной целостности и евроатлантических устремлений Грузии и осудила нелегитимные т.н. парламентские выборы оккупированного Абхазского региона.
Министры также обсудили повестку дня двустороннего сотрудничества, в том числе возможность проведения стратегического совета высокого уровня. Министры выразили готовность продолжить интенсивный диалог и осуществить двусторонние визиты», - говорится в сообщении МИД Грузии.
Яхта Медведева сменила собственника в день начала войны в Украине
Компания однокурсника бывшего президента России Дмитрия Медведева вышла из собственников роскошной яхты из фильма Алексея Навального «Он вам не Димон» в день начала войны в Украине. Яхта «Фотиния» стоит в эллинге в Финляндии, смена собственника могла скрыть ее от санкций. Об этом сообщает Би-би-си.
Официальный собственник «Фотинии» - российская компания «Инвестиционное содружество», - рассказывает канал. До последнего времени «Инвестиционное содружество» было записано на кипрский офшор Furcina Limited. В расследовании Алексея Навального он упоминался как один из офшоров однокурсника Дмитрия Медведева Ильи Елисеева. В «Он вам не Димон» утверждалось, что предприниматель может управлять активами бывшего президента.
Теперь владелец яхты - московское акционерное общество «Константа». Ее директор Александр Мысячков связан с одной из ключевых структур в системе управления активами, которые Навальный приписал семье Медведева, говорится в расследовании Би-би-си. Медведев находится под международными санкциями из-за войны в Украине. Власти ЕС и Финляндии сейчас выясняют, должна ли приписываемая ему яхта быть арестована, - писала газета Helsinki Sanomat.
Эксперт Би-би-си предположил, что смена собственности в день начала войны должна была скрыть судно от санкций. Незадолго до ввода войск порт в Гамбурге срочно покинула яхта, которую приписывают Владимиру Путину. «Фотиния» так же поступить не могла - выйти из порта в Котке 24 февраля ей было невозможно без проводки ледоколом.
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