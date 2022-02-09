Правительство утвердило концепцию регулирования криптовалют в России

Правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют.

В сообщении на сайте правительства говорится, что целью регулирования является интеграция механизма оборота криптовалют в финансовую систему России. Теперь криптовалюты будут контролироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников рынка.

Согласно документу, организатором обмена криптовалют может быть только банк с универсальной лицензией; криптобиржи должны будут работать через российские юридические лица; покупать и продавать криптовалюты можно и на иностранных биржах, у которых есть представительство в России, но не в офшорах.

Инвесторов в криптовалюту предлагается разделить на квалифицированных и неквалифицированных. Для последних будет устанавливаться лимиты на проведение операций.

Для мониторинга транзакций в криптовалюте может использоваться только российский цифровой сервис "Прозрачный блокчейн", разработанный Росфинмониторингом.