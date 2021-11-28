Правнук Сталина просит предстоятеля РПЦ помочь с эксгумацией своего прадеда

Правнук советского диктатора Иосифа Сталина Селим Бенсаад попросил предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла стать «судьей» в дискуссии о необходимости перезахоронения тела Сталина. Письмо Бенсаада публикует издание «Блокнот».

Правнук Сталина утверждает, что Сталин хотел быть похороненным на Новодевичьем кладбище рядом со своей второй женой Надеждой Аллилуевой. Кроме того, он просит эксгумировать тело своего прадеда, чтобы проверить гипотезу о том, что тот был отравлен.

Бенсаад объяснил, что обратился к патриарху РПЦ, поскольку убежден, что его прадед был верующим человеком. Он также заявил, что хочет передать икону, якобы принадлежавшую Сталину, президенту России Владимиру Путину или же в центральный храм Вооруженных сил в парке «Патриот».

После смерти Сталина в марте 1953 года его тело было помещено в мавзолей на Красной площади, а в 1961 году, после разоблачений «культа личности», его захоронили в могиле у Кремлевской стены.

Дед Бенсаада - старший сын Сталина Яков Джугашвили, погибший во время Второй мировой войны в немецком плену. Дочь Якова Джугашвили Галина вышла замуж за гражданина Алжира Хосина Бенсаада, Селим - их сын. Он совместно с журналисткой Ланой Паршиной написал книгу «Тайны семьи Сталина», о которой - и о судьбе правнука Сталина - Паршина недавно рассказала Радио Свобода: