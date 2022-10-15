В Кабардино-Балкарии потребовали остановить мобилизацию из-за угрозы генофонду

Правозащитники Кабардино-Балкарии обратились к местным властям с открытым требованием остановить мобилизацию в регионе и не привлекать к ответственности женщин, задержанных в Нальчике во время протеста против призыва на войну.

Авторы обращения также требуют «проверить факты, когда дети представителей всех органов власти не попадают в списки мобилизуемых». Сам призыв на войну из Кабардино-Балкарии, по мнению подписантов обращения, «может привести к серьезным и невосполнимым потерям национального генофонда».

Письмо подписали председатель кабардино-балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков, председатель отделения Ассоциации жертв политических репрессий Маркс Шахмурзов, председатель координационного Совета адыгских общественных объединений Аслан Бешто, общественный деятель Алик Шашев, правозащитница Ольга Бегретова-Эфендиева.

Как заявил Хатажуков сайту Кавказ.Реалии, в ближайшие дни обращение подпишут еще несколько республиканских правозащитных организаций и общественных деятелей.

«Мне трудно сказать, какой будет реакция власти на это обращение. Мы считаем, что были обязаны высказать свою позицию. Глава республики – гарант Конституции Кабардино-Балкарии, считаем, что он должен обратить внимание на эти проблемы», – сказал Хатажуков.

Он добавил, что присутствовал на акции протеста в Нальчике, и что она была организована в формате встречи с представителями органов власти. Правозащитники требуют отменить штрафы по административным делам в отношении участников протеста.