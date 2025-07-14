Правозащитники «Марем» рассказали о похищении чеченки в Грузии

Телеграм-канал «Кризисная группа СК SOS» сообщает о похищении в Тбилиси чеченки, бежавшей от домашнего насилия со стороны родственников, Лауры Авторхановой. Её уже обнаружили грузинские правоохранители и отправили «в безопасное место».

После побега из Чечни, Лаура жила в приюте и перед похищением успела связаться с сотрудником правозащитной группы «Марем» и сообщить, что ее нашли. Последний явился по месту присланной Лаурой геолокации, где его встретили группа людей и сестра Лауры.

«Чеченцы избили сотрудника шелтера и на его глазах вывели Лауру из кофейни… Избитый сотрудник шелтера написал заявление в полиции… Лаура уже раньше обращалась в полицию и, по ее словам, ей даже выписали охранный ордер», - пишет телеграмм канал «Марем».

Через некоторое время после похищения Лаура вышла на связь с правозащитниками и сообщила, что едет в полицию, чтобы написать заявление о том, что она добровольно хочет покинуть территорию Грузию и отправиться обратно в Россию. В «Марем» утверждают, что родственники пытались «вывезти Лауру без шума и заставить ее написать заявление о добровольном выезде».

«В полиции должны предоставить Лауре защиту и безопасное место! А не позволить ее отвезти обратно в Россию», - пишет канал «Марем».

Ранее семья Лауры подавала заявление в грузинскую полицию, чтобы найти Лауру. Чтобы избежать преследования и остаться в стране, девушка снялась с розыска и рассказала о своей ситуации, после чего получила охранный ордер, который должен был гарантировать, что родственники не приблизятся к ней.

В МВД Грузии ситуацию пока не комментировали.