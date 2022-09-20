Правозащитники призвали российских солдат отказываться от участия в войне

Более 20 российских правозащитных и демократических движений призвали российских военных отказываться от участия в войне или сдаваться в плен до вступления в силу одобренного Госдумой законопроекта, который сделает этот шаг уголовным преступлением. Обращение опубликовано во вторник на сайте движения «Весна».

«Прямо сейчас Госдума в экстренном порядке приняла закон о внесении поправок в Уголовный кодекс. Он вводит уголовную ответственность для военных за добровольную сдачу в плен, самовольное оставление части и неисполнение приказов. Уже завтра, 21 сентября, закон утвердит Совет Федерации. Вероятно, в тот же день он попадет на подпись к Путину – и затем официально вступит в силу. Это радикально изменит ситуацию для военных, которые не хотят участвовать в «спецоперации», – говорится в тексте.

Авторы обращения, среди прочего, отмечают, что закон будет работать даже в том случае, если военное положение не объявят - в поправках говорится о невыполнении приказа «в период вооруженного конфликта», а не официально объявленной войны. Также отмечается, что поправки коснутся не только военных, которые уже находятся в Украине, но и тех, кто пока в России в частях и кого готовят к отправке в зону конфликта.

Заявление правозащитников сопровождается ссылками на посты телеграм-канала «Призыв к совести» с инструкциями о том, как можно по закону отказаться от участия в «специальной военной операции».

Поправки, о которых идет речь, депутаты Госдумы единогласно одобрили 20 сентября во втором и сразу в третьем чтениях. В Уголовный кодекс добавляется, в частности, статья о добровольной сдаче в плен, за которую грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены.

Призванные на военные сборы россияне, находящиеся в запасе, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками.