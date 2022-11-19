Правозащитники раскритиковали президента ФИФА за речь перед чемпионатом мира в Катаре

Международные правозащитные организации раскритиковали президента международной федерации футбола ФИФА Джанни Инфантино за речь перед открытием чемпионата мира в Катаре. Спортивный чиновник заявил, что критика страны за нарушение прав человека со стороны Запада является «лицемерием».

Вступительная речь Инфантино на пресс-конференции в столице Катара Дохе 19 ноября продолжалась около часа, передает CNN. «Мы, европейцы, должны три тысячи лет извиняться за то, что делали последние три тысячи лет. Только после этого мы можем давать моральные оценки», - сказал он.

Он заявил, что критика страны-организатора чемпионата за нарушения прав строивших объекты мигрантов не оправдана: «кого на самом деле интересуют рабочие? ФИФА, футбол, Чемпионат мира и, если честно, Катар тоже». Кроме того, он высказался о правах ЛГБТ, заявив, что высшие официальные лица страны обещали ему, что во время чемпионата будут «приветствовать всех».

Катар - абсолютная монархия, международная организация Freedom House относит ее к несвободным странам. Она занимает 119 место в мире в индексе свободной прессы организации «Репортеры без границ». Законодательство страны допускает смертную казнь для гомосексуалов через побиение камнями. «Международная Амнистия» сообщала, что за время строительства объектов к чемпионату мира в стране погибли до шести до 15 тысяч иностранных рабочих (власти заявляют, что на стройках к турниру погибли 37 человек).

Глава подразделения организации по экономической и социальной справедливости Стив Кокберн ответил на речь Инфантино официальным заявлением. «Отклоняя законную критику прав человека, Инфантино игнорирует огромную цену, заплаченную рабочими-мигрантами за проведение турнира и ответственности ФИФА», - заявил он.

Представитель правозащитной организации FairSquare Николас Мак Гихан в своем обращении предположил, что Инфантино будто бы получил тезисы от катарских чиновников. «Отражение обвинений и вотэбаутизм всегда были в центре PR-усилий Катара, и теперь президент ФИФА делает за них работу», - заявил он.

Глава международной правозащитной группы Equidem Мустафа Кадри заявил, что речь Инфантино «оскорбительна для тысяч рабочих, кто сделал Чемпионат мира возможным».

Чемпионат мира по футболу начнется 20 ноября и продлится до 18 декабря.