Правозащитнику Орлову запросили 2 года 11 месяцев колонии

Сопредседателю запрещенного российскими властями «Мемориала» Олегу Орлову сторона обвинения запросила в суде по делу о так называемой повторной дискредитации армии наказание в виде лишения свободы на два года и одиннадцать месяцев. Об этом сообщает «Медиазона» из зала суда.

Защита настаивает на полном оправдании.

Орлова судят за антивоенную статью «Им хотелось фашизма. Они его получили».

Это повторное рассмотрение дела в Головинском районном суде Москвы. Осенью прошлого года правозащитника признали виновным и приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей, но прокуратура, которая тогда требовала трех лет лишения свободы обжаловала решение. Прокуратура настаивает на том, что в деле есть отягчающее обстоятельство — «мотив идеологической вражды и ненависти». В результате Мосгорсуд отменил приговор и вернул дело на повторное расследование. По его завершении оно вновь поступило в суд. Повторный процесс начался 16 февраля.

Орлов свою вину отрицает. На суде он заявил, что не будет участвовать в в прениях и давать показания и выступит только с последним словом. «Новая газета» отмечает, что Орлов также запретил адвокатам вызывать свидетелей защиты из-за опасений, что их могут признать так называемыми иностранными агентами. Самого Орлова Минюст признал иноагентом 2 февраля.

В последнем слове в понедельник Орлов упомянул о смерти Алексея Навального 16 февраля: «все это звенья одной цепи – смерть, а точнее, убийство Алексея, судебные расправы над другими критиками режима, в том числе, и надо мной, удушение свободы в стране, вторжение российских войск в Украину». Он также призвал следовать призыву Навального «не сдавайтесь»:

От себя добавлю: и не падайте духом, не теряйте оптимизма. Ведь правда на нашей стороне. Те, кто привел нашу страну в ту яму, в которой она сейчас оказалась, представляют старое, дряхлое, отжившее. У них нет образа будущего – только ложные образы прошлого, миражи «имперского величия». Они толкают Россию вспять, назад – в антиутопию, описанную Владимиром Сорокиным в «Дне опричника». А мы живем в 21-м веке, за нами настоящее и будущее, и в этом залог нашей победы.



Орлов также предположил, что приговор ему будет обвинительным, «потому что надеяться на оправдательный приговор в нынешних условиях было бы верхом наивности», но подчеркнул, что «ни в чем не раскаивается». Полный текст последнего слова публикует «Медиазона». Приговор правозащитнику, который сейчас находится на свободе, огласят завтра.