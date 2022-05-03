25 организаций обратились к генсеку ООН в связи с арестом Кара-Мурзы

Двадцать пять международных правозащитных организаций обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывом осудить арест и заключение под стражу российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы, а также потребовать его немедленного освобождения вместе со всеми другими задержанными и арестованными за протест против войны в Украине.

"Обвинения против Кара-Мурзы ложны и направлены только на то, чтобы заставить замолчать инакомыслие внутри России. Они отражают страх путинского режима перед правдой", – сказано в заявлении правозащитников, среди которых, в частности, представители крупнейших организаций United Nations Watch и Human Rights Foundation.

В конце апреля против Кара-Мурзы было возбуждено уголовное дело о публичном распространении фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти. Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы. В данный момент Кара-Мурза находится в СИЗО.

Отмечалось, что дело возбудили из-за выступления оппозиционера перед членами Палаты представителей штата Аризона США. По версии следствия, Кара-Мурза, "действуя по мотивам политической ненависти", распространил "заведомо ложную информацию" о том, что российские военные бомбят жилые районы, родильные дома, больницы и школы в Украине, чем "причинил существенный вред интересам Российской Федерации".

Ранее Кара-Мурза вместе с другими российскими оппозиционерами и общественными деятелями создал Антивоенный комитет России. Члены комитета, в частности, призвали мировое сообщество объявить "военными преступниками" политическое руководство РФ, отдавшее приказ о начале боевых действий в Украине.