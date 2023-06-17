Представители Израиля раскритиковали Путина за слова о Зеленском

Представители Израиля резко раскритиковали слова президента России об украинском лидере Владимире Зеленском. Вчера во время выступления на Петербургском экономическом форуме Владимир Путин назвал президента Украины «позором еврейского народа» (так ему якобы сообщили его еврейские друзья, которых Путин не назвал).

Главный раввин Украины Моше Рувен Асман заявил, что гордится Зеленским, который не покинул страну в начале войны, несмотря на опасность для жизни. «Я и все еврейское общество Украины, как и весь свободный мир, поддерживаем президента Зеленского», - приводит слова раввина издание «Украина Сейчас».

Правозащитник и член наблюдательного совета комплекса «Бабий Яр» Натан Щаранский отметил, что украинцы могут гордиться выбором еврея-президента, который играет историческую роль в защите будущего.

В свою очередь посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подчеркнул, что Киев ждет осуждения Путина со стороны израильского правительства. В противном случае намеченный на ближайшее время визит супруги Зеленского в Израиль будет перенесен или отменен, сообщил Корнийчук. Дипломат назвал комментарии российского президента антисемитскими и направленными против еврейского народа.