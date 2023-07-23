Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху госпитализирован

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вечером в субботу госпитализирован в тель-авивскую клинику «Шеба». Ему был установлен кардиостимулятор для контроля сердечной аритмии. По сообщению The Jerusalem Post, операция прошла удачно. Нетаньяху надеется выписаться из больницы в понедельник, чтобы успеть к голосованию в Кнессете по поводу проведения судебной реформы.

Судебная реформа, проведение которой парламентарии вынесут на голосование 24 июля, стала предметом массовых протестов в Израиле. Противники реформы считают, что она приведет к снижению судебного контроля за решениями правительства, а суды фактически потеряют независимость. Нетаньяху и его союзники – ультранационалистические и ультраортодоксальные партии – напротив, утверждают, что реформа необходима для ограничения «чрезмерных» полномочий судей.

Выступления против проекта реформы начались в марте этого года. В один день, 26 марта, на улицы вышли более 600 тысяч демонстрантов. В стране была объявлена забастовка. Тогда Нетаньяху решил отложить рассмотрение судебной реформы до летней сессии Кнессета. С ее началом протесты возобновились. 20 июля десятки тысяч израильтян прошли маршем протеста из Иерусалима в Тель-Авив. Они установили палаточный лагерь у здания парламента.