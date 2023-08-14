Премьер-министр Латвии объявил о своей отставке

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил о своей отставке, сообщает Delfi.

«Для развития государству необходимо сильное и динамичное правительство, которое может принимать сложные решения», – сказал Кариньш на пресс-конференции. Он уточнил, что подаст заявление об отставке правительства в четверг, 17 августа, и призвал «Новое единство» выдвинуть кандидата на пост премьер-министра.

Решение о новом главе правительства правящая партия примет в среду, 16 августа. Неофициально преемницей называют Эвику Силиню, которая сейчас занимает пост министра благосостояния.

Действующий кабинет министров во главе с Кариньшем продолжит работу, пока не будет сформировано и утверждено новое правительство.