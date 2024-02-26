Премьер-министр Палестинской автономии Штайе подал в отставку

Премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Штайе обратился к главе Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу с заявлением об отставке. Вместе с ним в отставку должно уйти и его правительство. Предположительно, такой шаг вызван тем, что политики Западного берега реки Иордан не смогли прийти к консенсусу относительно ситуации в секторе Газа.

Аббас принял отставку Штайе. Он продолжит исполнять обязанности премьера до формирования нового правительства.

Штайе заявил, что принял решение уйти в отставку «из-за обострения обстановки на Западном берегу и в Иерусалиме, геноцида и голода в секторе Газа», - цитирует экс-премьера агентство «Аль-Джазира». Он добавил, что новая реальность в Газе потребует новых договоренностей и нового консенсуса «между палестинцами и палестинцами».

Мировые СМИ отмечают, что отставка премьер-министра Палестинской автономии и его правительства произошла на фоне растущего давления США и международного сообщества на Палестинскую национальную администрацию. От Палестинской автономии и движения ФАТХ, возглавляемого Махмудом Аббасом, ожидают, что они возьмут на себя урегулирование ситуации в секторе Газа после того, как там окончится военная операция Израиля против радикальной группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе. При этом поддержка ФАТХ и администрации Аббаса как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан невысока.