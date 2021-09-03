Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга покинет пост

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не будет участвовать в предстоящих выборах председателя правящей в стране Либерально-демократической партии. Это означает, что Суга покинет пост главы правительства.

Выборы нового лидера партии назначена на 29 сентября. Он займет кресло премьера.

Комментируя свое решение Суга заявил, что до конца своего срока хочет сосредоточиться на борьбе с коронавирусом и не отвлекаться на предвыборную кампанию.

В октябре в Японии должны пройти всеобщие парламентские выборы. Местные СМИ предполагают, что правящая партия, если ее лидером останется Суга, может проиграть гонку. У премьера и партии сейчас очень низкие рейтинги, так как правительство решило провести Олимпиаду в Токио – несмотря на плохую эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом и вопреки желанию японцев.

После Олимпиады в Японии наблюдается резкий рост числа больных COVID-19. В конце августа было зафиксировано максимальное количество заражений за всю пандемию – более 26 тысяч.

Суге 72 года. Он занял пост премьер-министра в сентябре прошлого года после отставки своего предшественника Синдзо Абэ.