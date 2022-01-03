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Премьер Судана ушёл в отставку на фоне массовых протестов
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук заявил об уходе в отставку - на фоне массовых уличных протестов против сосредоточения власти в руках военных и политического кризиса.
В телеобращении премьер заявил, что его отставка даст шанс выйти из тупика и сформировать новый кабинет министров. В тот же день в Хартуме и Омдурмане при разгоне демонстраций сторонников демократических преобразований были убиты не менее двух человек.
В октябре военные фактически отстранили Хамдука от власти, задержав ряд министров его правительства. На фоне массовых протестов спустя месяц было подписано политическое соглашение между фактическим руководителем страны генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом и премьер-министром, который вернулся к исполнению обязанностей. Однако Хамдуку так и не удалось сформировать новый кабинет взамен прежнего, распущенного военными.
После свержения авторитарного президента Омара аль-Башира 2 года назад Суданом управляет Суверенный совет, в который входят как военные, так и гражданские лица. Его задача - подготовить условия для проведения свободных выборов. Военные обещали не мешать выборам, недавний переворот они обосновали стремлением установить порядок на время переходного периода.
Глава Суверенного совета генерал Бурхан по-прежнему заверяет, что Судан продолжит движение к демократии. Однако участники уличных протестов не верят этим обещаниям.
Другие новости дня
В Беларуси расследуют смерть в отделении милиции на Новый год
В городе Речица в Гомельской области Беларуси в новогоднюю ночь после задержания сотрудниками милиции умер 27-летний местный житель Дмитрий Усхопов. Родные Усхопова не исключают, что причиной смерти могло быть насилие со стороны милиционеров. Следственный комитет заявил, что смерть не носила насильственного характера.
Усхопова, который был нетрезв, задержали за час до наступления Нового года на остановке общественного транспорта. Его увезли в отделение. Утверждается, что при задержании он оказал милиционерам сопротивление. Спустя несколько часов его привезли в больницу в состоянии комы. Врачи вскоре констатировали смерть.
Мать погибшего сообщила изданию "Наша Нива", что на теле сына были следы насилия, а отец сказал, что, когда он пришёл забирать тело, сотрудники морга переспросили его: "А, это тот, которого убили?"
Родные Усхопова считают, что в отделении милиции его "либо допрашивали и били, либо один раз ударили в голову, или выстрелили из пневматики". Окончательно причину смерти должна установить экспертиза - заявляют в Следственном комитете. Гибель жителя Беларуси стала предметом обсуждений как в оппозиционных, так и в провластных телеграм-каналах.
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- В ходе массовых акций протеста против режима Александра Лукашенко летом и осенью 2020 года были зафиксированы многочисленные случаи милицейского насилия по отношению к задержанным. Несколько человек в уличных столкновениях были убиты, никто из сотрудников правоохранительных органов не был привлечён к ответственности. Большой резонанс вызвала гибель жителя Минска Романа Бондаренко - утверждалось, что он был до смерти избит или прямо милицией, или связанными с властями людьми.
Российские военные проведут на юге страны более трех тысяч учений
Южный военный округ (объединяет Южный и Северокавказский федеральные округа) намерен в 2022 году провести свыше трех тысяч мероприятий боевой подготовки. На учениях планируется отработать вопросы создания и применения группировок на операционных направлениях. Об этом сообщает издание "Кавказский узел" (признано в РФ "иноагентом", не согласно с эти статусом).
Учения будут проходить вблизи украинской границы на фоне сохраняющейся напряженности между Москвой и Киевом.
Осенью 2021 года СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности – в частности, не расширять НАТО на восток и не включать в военный союз новых членов из числа бывших советских республик.
США и их союзники не отвергли диалог, заявив при этом, что будут придерживаться фундаментальных принципов – в частности, относительно того, что любая страна имеет право выбирать своих союзников. Это касается и возможного приёма Украины в НАТО.
В Госдуме предложили убрать захоронения с Красной площади
Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов предложил убрать некрополь у Кремлёвской стены на Красной площади в Москве, а также захоронить тело Ленина, находящееся в Мавзолее.
По мнению депутата от ЛДПР, могилы бывших руководителей СССР и других выдающихся личностей советского времени следует перенести в другое место. "Все это [захоронение] возможно, но не на Красной площади, потому что это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов", – сказал Чернышов в беседе с РИА "Новости".
Тема переноса кремлевских захоронений не раз широко обсуждалась в обществе.
Споры о необходимости перезахоронения тела Ленина начались ещё в 1989 году. Тогда народный депутат СССР Юрий Карякин заявил, что Ленин хотел, чтобы его похоронили на кладбище рядом с могилой матери. Однако документальных подтверждений этому не нашлось. С предложениями захоронить тело Ленина неоднократно выступали представители российской оппозиции.
В сентябре 2020 года Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию Мавзолея без тела Владимира Ленина. Однако вскоре отменил его после критики со стороны лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова, который назвал это "грязной провокацией".
Президент России Владимир Путин неоднократно выступал против захоронения Ленина. Он призывал "подходить к этому вопросу аккуратно, чтобы не внести раскол в общество".
В середине ноября глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал "пережитком прошлого" тот факт, что "набальзамированное тело лежит в самом центре столицы", и выразил надежду, что в скором времени в России придут к консенсусу по вопросу о захоронении первого советского вождя, пишет РБК. В Кремле заявили, что этот вопрос не стоит на повестке дня.
В Грузии от коронавируса за сутки скончались 37 пациентов
В Грузии выявлено 943 новых случая коронавируса, сообщается на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 2789 человек, от последствий коронавируса умерли 37 пациентов, пишет агентство «Новости-Грузия».
За последние 24 часа в стране было проведено 15 032 теста.
Показатели положительности выявления коронавируса в Грузии составляют: ежедневный – 6,27%, за последние 14 дней – 5,5%, за последние 7 дней – 5,77%.
С начала пандемии в Грузии выявлено 938 583 случая заражения коронавирусом, из которых 902 948 человек выздоровели и 13 942 человека скончались.
В настоящее время в Грузии 21 667 активных случаев инфицирования. В стационаре под наблюдением находятся 4446 человек, из которых 1137 человек находятся в тяжелом состоянии. На аппарате искусственного дыхания — 269 человек.
Инфляция в Турции по итогам года превысила 36 процентов
Инфляция в Турции по итогам 2021 года превысила 36 процентов. Об этом сообщило турецкое статистическое ведомство.
Турецкая лира начала дешеветь после нескольких подряд снижений процентной ставки Центробанка страны. 20 декабря курс местной валюты пробил отметку в 18 лир за доллар. При этом в начале года он стоил около семи с половиной лир.
За сокращение процентной ставки выступал президент Турции Реджеп Эрдоган. По его мнению, это приведёт к снижению инфляции. Эрдоган трижды с лета 2019 года менял главу Центробанка и дважды с ноября 2021 – министра финансов.
Оппозиция обвинила президента в экономической некомпетентности и призвала к досрочным выборам. Эрдоган все обвинения в свой адрес отверг и сказал, что выборы президента и парламента пройдут по плану – в июне 2023 года.
Югоосетинские правоохранители выясняют обстоятельства смерти двух мужчин
В Цхинвальском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне двух мужчин нашли мертвыми в салоне автомашины. Об этом сообщает пресс-служба югоосетинского МВД.
«Вечером в воскресенье, примерно в 17:45 часов в дежурную часть МВД поступило сообщение о том, что в селе Ногкау (Ахалшени – ред.) Цхинвальского района в салоне легковой автомашины были обнаружены два трупа, предварительно, без признаков насильственной смерти. На место происшествия выехали правоохранители, которые установили личности погибших, – ими оказались двое жителей села Тбет (Тбети – ред.) Цхинвальского района 40 и 35-лет», – сказали в пресс-службе.
В МВД отметили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
- Ранее стало известно, что 31 декабря, примерно в 23:40 в приемное отделение цхинвальского медцентра был доставлен 42-летний житель Южной Осетии с множественными телесными повреждениями. По информации МВД, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые в совершении данного преступления. В ведомстве заявили, что проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению их точного местонахождения и задержанию.
В Абхазии возбудили уголовное дело после стрельбы в ресторане
В МВД самопровозглашенной республики Абхазия подтвердили, что в новогоднюю ночь в расположенном в сухумской гостинице «Гаруда» ресторане был ранен мужчина.
По информации ведомства, информация о доставлении пострадавшего с огнестрельным ранением в Республиканскую больницу поступила в дежурную часть сухумского УВД 1 января, в 02:40.
В МВД указывают, что мужчина, по предварительным данным, получил «слепое огнестрельное ранение левого бедра».
Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 217 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия) и и ч. 2 ст. 105 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса Абхазии.
«Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сказано в заявлении.
Ранее в Telegram-каналах сообщили, что стрельбу, по неподтвержденным данным, открыл глава администрации Очамчирского района Беслан Бигвава, а пострадавший – певец Тамаз Цулукия.
Reuters сообщил о российском авиаударе по сирийскому Идлибу
Российская авиация 2 января нанесла удары по окрестностям города Идлиб в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в среде вооружённой оппозиции. По их данным, самолёты сбросили бомбы на несколько населённых пунктов и на водозаборную станцию. Водоснабжение Идлиба прервано.
Reuters пишет, что пострадали временные лагеря, расположенные к западу от Идлиба. Там якобя погибли женщина и двое детей. Агентство обращает внимание, что с ноября авиаударов в Сирии не наблюдалось.
Официальных подтверждений этой информации нет. Ранее подконтрольная президенту Башару Асаду сирийская армия сообщала, что наносит удары исключительно по укрытиям джихадистов.
Российские военные также сообщили о ранении в результате снайперского обстрела сирийского военного в районе Идлиба. Как утверждается, стреляли в солдата исламисты.
В свою очередь сирийское агентство SANA со ссылкой на источники сообщило в понедельник о нападении запрещённой в России и других странах мира террористической группировки "Исламское государство" на армейскую колонну. По данным СМИ, погибли пять солдат, 20 получили ранения. Инцидент произошёл в пустыне, в 50 километрах от нефтяной станции на востоке Сирии.
- Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года с противостояния, переросшего в восстание против режима Башара Асада. Позднее в конфликт оказались вовлечёнными основные государства региона, международные организации, военно-политические группировки и мировые державы. Жертвами войны стали около 400 тысяч человек, миллионы стали беженцами.
- Стороны конфликта получают военную помощь от других государств. В частности, поддержку правительственным силам оказывают Россия и Иран. Сирийская оппозиция получает помощь от западных держав, Турции и стран Персидского залива.
- Россию неоднократно обвиняли в нанесении ударов по гражданским объектам. Москва эти сообщения отвергает.
Умер легендарный спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев
На 77-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке, бывший советский легкоатлет, уроженец Сухуми Виктор Санеев. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Грузии.
Санеев выиграл Олимпийские игры 1968, 1972 и 1976 годов, а также стал серебряным призером Олимпиады-1980 в Москве.
В начале 1990-х Санеев вместе с семьей уехал из Грузии, где он родился и вырос, в Австралию.
Виктор Санеев был назван лучшим спортсменом ХХ века в Грузии. Он награжден орденами НОК, Чести, Вахтанга Горгасали I и II степеней.
После российско-грузинской войны 2008 года Санеев в одном из интервью заявил: «Невозможно смириться с тем, что произошло, с аннексией маленькой страны большой атомной державой. Трудно поверить, что подобное могло произойти в 21-м веке».
В 2014 году он говорил, что не планирует возвращаться на родину: «чтобы вернуться, мне пришлось бы начинать новую жизнь. А я ее уже столько раз начинал... После окончания спортивной карьеры - новая жизнь. После переезда в Австралию – вторая жизнь. Сейчас уже третья, наверное, идет».
«Валенсия» выкупила вратаря Георгия Мамардашвили
Испанская «Валенсия» объявила о выкупе у тбилисского «Динамо» голкипера Георгия Мамардашвили, находившегося в аренде с июня прошлого года.
Испанский клуб заключил с 21-летним игроком сборной Грузии контракт до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.
По данным Marca, «Валенсия» выкупила Мамардашвили за 850 тысяч евро и прописала в соглашении отступные в размере 20 млн, при этом сумма будет возрастать. Кроме того, «Динамо» получит 10% с последующей продажи вратаря.
В сезоне Ла Лиги Мамардашвили провел 6 матчей, два из них — на ноль, пишет портал sports.ru.
Мамардашвили является воспитанником академии тбилисского «Динамо». Проведя сезон в тбилисском «Локомотиве» на правах аренды, он перешел в «Валенсию». Главный тренер испанской команды Хосе Бардалас говорил, что «игра Мамардашвили стала сюрпризом, все, что связано с ним, просто отлично».
Байден пообещал Зеленскому решительный ответ при вторжении РФ
Президент США Джо Байден в воскресенье вечером провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого пообещал дать решительный ответ в случае вторжения России в Украину.
"Президент Байден ясно дал понять, что США вместе с союзникам и партнерами решительно ответят, если Россия в будущем вторгнется в Украину", - говорится в заявлении официального представителя Белого дома Джен Псаки.
Байден и Зеленский высказались в поддержку дипломатических усилий по разрешению ситуации, в том числе через контакты России с НАТО и ОБСЕ. Байден также пообещал, что Вашингтон не будет принимать решений, касающихся Украины, без ведома Киева.
Президент Украины после разговора с Байденом сказал, что ценит "непоколебимую поддержку" Украины.
Зеленский сообщил, что в ходе беседы обсуждались и внутренние дела Украины, включая проведение реформ и борьбу с олигархами.
30 декабря президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели второй телефонный разговор в этом месяце. По информации Кремля, в беседе с Байденом Путин дал понять, что принятие новых санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины "стало бы серьёзнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений".
Байден сообщил, что в ходе переговоров с Путиным 30 декабря было ещё раз согласовано проведение американо-российских переговоров в Женеве 9-10 января, а также заседания Совета НАТО-Россия 12 января в Брюсселе и переговоров в рамках ОБСЕ 13 января.
Разведки стран НАТО заподозрили Россию в подготовке полномасштабного наступления в Украину. Кремль эти планы категорически отрицает и в свою очередь настаивает на гарантиях безопасности от НАТО. Москва, по словам Путина, добивается "твёрдых правовых гарантий, исключающих продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ".
Финляндия заявила, что сама будет решать, вступать в НАТО или нет
Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр этой страны Санна Марин в своих новогодних обращениях к согражданам подчеркнули, что Финляндия сохраняет за собой право обратиться в любое время в НАТО с просьбой о приёме её в этот военно-политический союз. Звявления прозвучали на фоне сообщений о возможном вторжении российских войск на территорию Украины.
Президент Ниинистё сказал: "Право Финляндии свободно выбирать свой путь включает и возможность присоединения к НАТО, если мы сами сделаем такой выбор".
Премьер-министр Марин заявила, что каждая страна имеет право выбирать свою политику безопасности. "Мы усвоили уроки истории, и мы не уступим право на свободу выбора", сказала она.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на прошлой неделе заявил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО будет иметь серьезные военные и политические последствия, которые потребуют адекватного ответа российской стороны.
«Вор в законе» из Абхазии умер в новогоднюю ночь в Греции
Абхазский «вор в законе» Чиро Шония, известный в криминальных кругах как Чиро Гальский, умер в Греции в новогоднюю ночь. Причиной смерти стала онкология. Об этом сообщает агентство «Прайм-Крайм».
Чиро Шония родился в Гали 25 мая 1965 года. Десять раз был осужден за хулиганство, незаконное приобретение и хранение наркотиков, бродяжничество и кражи. В марте 1992 года получил статус «вора в законе».
- В этот же день в Афинах застрелили одного из лидеров кутаисской воровской диаспоры Шоту Тевдорадзе. 41-летнему Тевдорадзе выстрелили в голову на глазах у его сына возле подъезда его дома. Он умер на месте. Очевидцы говорят, что слышали до пяти выстрелов. В прошлом Тевдорадзе привлекался к уголовной ответственности за кражу. Следствие предполагает, что убийство было совершено из мести. О нападавшем известно лишь то, что он был одет во все черное. До сих пор о задержании злоумышленника не сообщалось.
Энтони Фаучи: Пик пандемии «омикрона» еще не пройден
В США отмечен «почти вертикальный» рост случаев Covid-19 вследствие быстрого распространения штамма «омикрон». Так оценил ситуацию главный американский специалист по вопросам пандемии Энтони Фаучи. В воскресенье в интервью телеканалу Эй-би-си Фаучи назвал «беспрецедентным» нынешний рост заболеваемости Covid-19. Он также предупредил, что пройдена лишь первая половина новой волны заболеваний.
Распространение по всему миру варианта «омикрон» привело только в минувшую пятницу к более чем 440 тысячам новых инфицированных. Это в два раза превышает наивысшую отметку в феврале прошлого года - тогда было по 200 тысяч в самые неблагоприятные дни.
Главный американский специалист по инфекционным заболеваниям считает, что опыт Южной Африки дает надежду на быстрое ослабление пандемии. В ЮАР, где первый случай «омикрона» был зарегистрирован в конце ноября, пиковые значения были достигнуты за короткий срок, но столь же быстро начали снижаться.
Факты показывают, что «омикрон» - менее опасный вариант, нежели предыдущие штаммы коронавируса, заявляет Энтони Фаучи. Количество смертей и госпитализаций в США в последние недели, меньше, чем подобные показатели во время предыдущих волн COVID-19.
41-летний уроженец Грузии застрелен в Афинах
Уроженец Грузии был застрелен в Афинах на глазах у жены и несовершеннолетнего ребенка, пишет со ссылкой на греческие СМИ агентство «Новости-Грузия».
Случай произошел вечером 1 января. На 41-летнего мужчину напали возле подъезда его дома. Он скончался на месте. Очевидцы говорят, что слышали до пяти выстрелов.
В прошлом мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу. Следствие предполагает, что убийство было совершено из мести. О нападавшем известно лишь то, что он был одет во все черное. До сих пор о задержании злоумышленника не сообщалось.
Израильская армия в ответ на ракетные обстрелы атаковала сектор Газа
Израильские военные сообщили 2 января о проведенной ВВС страны операции в секторе Газа.
Как отмечается, с самолетов были атакованы позиции боевиков радикальной палестинской группировки ХАМАС в ответ на две выпущенные ракеты, которые упали в Средиземное море у берегов Тель-Авива в ночь на 1 января.
«Когда небо по всему миру осветили праздничные фейерверки по случаю наступления нового 2022 года, иной тип огня последовал из сектора Газа», - заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По информации военных, боевые самолеты в ответ нанесли удары по фабрике, где производятся ракеты, и одному из постов ХАМАС.
О пострадавших с обеих сторон не сообщается.
За исключением одного инцидента в сентябре в регионе не было обстрелов с момента объявленного в мае режима прекращения огня, положившего конец 11 дням нового вооруженного противостояния. Тогда стороны предупредили друг друга о возможных последствиях в случае нарушения перемирия. В Израиле указали, что режим прекращения огня перестанет действовать, если из сектора Газа продолжатся ракетные обстрелы израильской территории, отмечает «Немецкая волна».
Движение ХАМАС признают террористической группировкой Израиль, США и Европейский Союз. Израиль поддерживает блокаду сектора Газа с 2007 года, когда контроль над территорией перешел к ХАМАС.
У Байдена и Зеленского на 2 января намечены переговоры по телефону
Президент США Джо Байден в воскресенье, как ожидается, проведет телефонную беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Во время звонка Байден намерен подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудить с Зеленским подготовку к дипломатическим усилиям по деэскалации ситуации в регионе. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома после того, как в четверг Байден провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, пишет «Голос Америки».
Сам Джо Байден 31 декабря, во время новогодних мероприятий в Уилмингтоне, в штате Делавэр, повторил в беседе с журналистами, что новые агрессивные действия России в отношении Украины приведут к жестким санкциям, которые станут сильным ударом для российской экономики.
«Мы дали понять президенту Путину, что если он предпримет еще какие-то действия, вторгнется в Украину, то нами будут применены суровые санкции. Мы увеличим свое присутствие в Европе вместе с нашими союзниками по НАТО, и это будет (для России) высокой ценой, которую ей придется заплатить», - подчеркнул глава Белого дома.
Байден также сказал, что в ходе переговоров с Путиным 30 декабря было еще раз согласовано проведение дипломатических американо-российских переговоров в Женеве 9-10 января, а также заседания Совета НАТО-Россия 12 января в Брюсселе и переговоров в рамках ОБСЕ 13 января.
Разведки стран НАТО осенью заподозрили Россию в подготовке полномасштабного наступления на Украине. Кремль эти планы категорически отрицает и в свою очередь настаивает на гарантиях безопасности от НАТО. Главное требование российских властей заключается в том, чтобы расширение Североатлантического Союза не происходило за счет бывших советских республик.
В беседе с Байденом на этой неделе Путин, по информации Кремля, дал понять, что принятие новых санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины «стало бы серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений».
Травмы от пиротехники, алкогольная и пищевая интоксикация: итоги Нового года в Грузии
В новогоднюю ночь в Грузии в результате применения пиротехники пострадали 27 человек. Об этом агентству IPN сообщили в Центре координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи.
По словам структуры, в Тбилиси пострадали восемь человек, в том числе один несовершеннолетний. Шесть человек были госпитализированы с травмами разных частей тела. Что касается регионов, то там зарегистрировано 19 случаев травм от пиротехники. 13 пациентов доставлены в больницу.
Кроме того, в масштабах Грузии в этот Новый год был зафиксирован 41 случай пищевого отравления – 12 в Тбилиси (трое госпитализированы) и 29 в регионах (12 человек госпитализированы).
Вместе с тем, зарегистрирован 231 случай алкогольной интоксикации: 97 в Тбилиси (20 пациентов госпитализированы) и 134 в регионах (40 госпитализированы).
Митрополит Чкондиди госпитализирован после того, как был найден без сознания в келье
Митрополит Чкондидской епархии отец Степане (Калайджишвили) утром 2 января был найден без сознания в собственной келье в церкви в поселке Цагери. Об этом сообщает издание wenews.ge (World Ecclesiastical News – «Мировые церковные новости»). По их данным, митрополит был доставлен на машине скорой помощи в одну из клиник Тбилиси.
В настоящее время состояние здоровье священнослужителя оценивается как стабильное. Как пишет wenews.ge, предположительно, у отца Степане произошел разрыв двенадцатиперстной кишки. Издание распространило фотографию митрополита в больнице.
Число случаев омикрон-штамма коронавируса в Грузии превысило 140
Число случаев инцифирования новым штаммом коронавируса «омикрон» в Грузии увеличилось до 144, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC).
Первые два случая омикрон-штамма в Грузии лабораторно были подтверждены 20 декабря. Один инфицированный прибыл из США, второй – из Дубая. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали. По информации Центра, последние данные о лабораторно подтвержденных случаях были обновлены 31 декабря.
Лабораторные эксперименты и эпидемиологические данные указывают на то, что «омикрон» легко обходит защиту, выработанную после заражения другими вариантами коронавируса или вакцинации. Одновременно специалисты указывают, что прививки все же помогают снизить риск заражения и избежать тяжелого течения заболевания.
26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». Всего за месяц он распространился в более чем 110 странах мира, начав вытеснять дельта-штамм.
Специалисты предполагают, что распространение «омикрона» приведет к началу шестой волны коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 937 640 случаев заражения, выздоровели 900 159 человек, скончались 13 905.
В катастрофе автобуса «Москва-Астрахань» погибли 5 человек
В катастрофе пассажирского автобуса под Рязанью в воскресенье рано утром погибли 5 человек, среди которых 47-летний водитель.
Госпитализированы 12 пострадавших, трое из них – в реанимации, сообщил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.
Всего в ДТП травмы различной степени тяжести получили более 20 человек.
Катастрофа произошла в Скопинском районе. Рейсовый автобус, который ехал из Москвы в Астрахань, врезался в железнодорожную опору.
В оперативном штабе на месте происшествия «Интерфаксу» сообщили, что ДТП, по уточненным данным, произошло в условиях сильного гололеда. Как отметил собеседник агентства, «водитель не справился с управлением на замерзшей дороге». Ранее агентство со ссылкой на информированный источник писало о версиях, что водитель мог либо уснуть за рулем, либо ему стало плохо.
«За людьми, которые не пострадали, выехал автобус, их доставят в Астрахань», - приводит ТАСС слова первого заместителя главы правительства региона Анны Росляковой. Она выехала на место ЧП. По ее данным, в пункте временного размещения сейчас 19 человек.
Всего в автобусе, по сведениям МВД области, находились 49 человек.
Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
В Кейптауне вспыхнул крупный пожар в здании парламента ЮАР
Крупный пожар вспыхнул в воскресенье в парламенте ЮАР, в Кейптауне. На кадрах с места видны клубы черного дыма и пламя, охватившее крышу здания.
На борьбу с огнем были брошены десятки пожарных. О пострадавших не сообщается. Что стало причиной возгорания, пока не известно.
Как отмечает «Би-би-си», пожар начался спустя несколько часов после государственных похорон архиепископа, борца с режимом апартеида Десмонда Туту. Церемония проходила вблизи парламента.
По информации агентства France-Press, пламя до сих пор не удалось взять под контроль. В здании образовались трещины.
Здание парламента в Кейптауне состоит из трех секций. Старейшая часть была построена в 1884 году, две другие – в 20-х и 80-х годах прошлого века.
Первый ребенок в Грузии в 2022 году родился в столичной клинике «Имеди»
Первый новорожденный в Грузии в 2022 году появился на свет в тбилисском роддоме «Имеди» 1 января в 00:30, сообщает телекомпания «Рустави 2».
Родился мальчик весом 3,5 килограмма, рост - 45 сантиметров. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.
Второй малыш в новом году в Грузии родился в 1:00 в тбилисской клинике им. Гагуа.
За сутки в Грузии скончались 45 человек с коронавирусом
За последние сутки в Грузии 45 человек скончались от последствий коронавируса. Общее число умерших с диагнозом «ковид» в стране увеличилось до 13 905.
За минувшие сутки выявили 796 новых случаев заражения. Данные получены на основании проведения более 34,2 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 5,92%, за последние две недели – 5,49%, а за последнюю неделю – 5,67%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 936 844.
Выздоровел 3 291 человек, их общее число выросло до 896 868.
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