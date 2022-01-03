Премьер Судана ушёл в отставку на фоне массовых протестов

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук заявил об уходе в отставку - на фоне массовых уличных протестов против сосредоточения власти в руках военных и политического кризиса.

В телеобращении премьер заявил, что его отставка даст шанс выйти из тупика и сформировать новый кабинет министров. В тот же день в Хартуме и Омдурмане при разгоне демонстраций сторонников демократических преобразований были убиты не менее двух человек.

В октябре военные фактически отстранили Хамдука от власти, задержав ряд министров его правительства. На фоне массовых протестов спустя месяц было подписано политическое соглашение между фактическим руководителем страны генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом и премьер-министром, который вернулся к исполнению обязанностей. Однако Хамдуку так и не удалось сформировать новый кабинет взамен прежнего, распущенного военными.

После свержения авторитарного президента Омара аль-Башира 2 года назад Суданом управляет Суверенный совет, в который входят как военные, так и гражданские лица. Его задача - подготовить условия для проведения свободных выборов. Военные обещали не мешать выборам, недавний переворот они обосновали стремлением установить порядок на время переходного периода.

Глава Суверенного совета генерал Бурхан по-прежнему заверяет, что Судан продолжит движение к демократии. Однако участники уличных протестов не верят этим обещаниям.