Премьер Японии пообещал усилить безопасность после атаки в Вакаяме

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал «максимально» усилить безопасность после того, как днем ранее в него во время публичного мероприятия был брошен предмет, похожий на дымовую шашку или сигнальную ракету. При взрыве Кисида не пострадал.

В воскресенье в стране, в городе Каруидзава, принимают глав МИД Группы семи (G7). «В то время, когда высокопоставленные официальные лица со всего мира приезжают с визитами, Япония в целом должна прилагать максимальные усилия для обеспечения безопасности», - сказал Кисида журналистам.

Комментируя происшествие в городе Вакаяма 15 апреля, глава японского правительства назвал «непростительным» то, что атака была совершена во время предвыборной кампании. «Акт насилия, совершенный во время организации выборов - основы демократии - никогда нельзя прощать», - сказал он.

Мотивы атаки до сих пор не ясны. Подозреваемого задержали на месте. По данным властей, это 24-летний японец Рюдзи Кимура. В момент задержания при нем был нож и, предположительно, второе взрывное устройство. Когда Кимуру схватили, он бросил этот предмет. О пострадавших в результате нападения не сообщается. Премьер-министра безопасно эвакуировали.

Подобные атаки крайне редки в Японии. Но в июле 2022 года жертвой покушения в городе Нара стал экс-премьер Синдзо Абэ. В него стреляли, когда он выступал с предвыборной речью. Позднее Абэ скончался в больнице, несмотря на усилия врачей спасти ему жизнь.

На 23 апреля в Японии запланирован этап региональных выборов. Граждане будут избирать депутатов местных советов и мэров; также выберут депутатов на пять вакантных мест в парламенте страны.