Пресс-служба ЛДПР сообщила о ранении депутата Адама Делимханова

Пресс-служба партии ЛДПР сообщила о ранении депутата Госдумы Адама Делимханова. Чеченский политик считается правой рукой своего родственника Рамзана Кадырова, ранее в интернете появилась информация, что он убит украинским спецназом.

О ранении Делимханова со ссылкой на партию сообщил канал министерства обороны России «Звезда». В сообщении не уточняется, где и при каких обстоятельствах Делимханов был ранен, не сообщается так же о его состоянии.

Днём 14 июня воюющий в составе ВСУ политолог Кирилл Сазонов заявил, что российский депутат был убит при участии подоразделений украинских сил специальных операций в Приморске Запорожской области.

В телеграм-канале главы Чечни появилось сообщение, в котором он говорит, что не может связаться с Делимхановым. В аккаунте Кадырова украинской разведке предлагается вознаграждание за информацию по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар. В сообщении сказано, что так глава Чечни хочет «найти своего дорогого брата».

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов утверждает, что Делимханов поговорил по телефону с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и сказал, что «жив и здоров».

53-летний Делимханов, по разным данным, двоюродный или четвероюродный брат Кадырова. Он работал в службе безопасности отца Рамзана Кадырова – муфтия Чечни Ахмата Кадырова, а до того был водителем бригадного генерала сепаратистской Чеченской республики Ичкерия Салмана Радуева, позднее осуждённого в России за терроризм.

Депутат с 2014 года находится под санкциями США за связь с организованной преступностью. С его именем было связано несколько громких скандалов. В частности, он объявлялся в международный розыск по линии Интерпола в связи с подозрением в причастности к организации убийства в ОАЭ командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева. Его брат, Герой России Руслан Ямадаев, считался соперником Кадырова и был убит в Москве.

12 июня российские официальные источники сообщали, что Делимханов встречался с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. После этого он и Рамзан Кадыров сообщили о переброске батальона «Ахмат» в регион для охраны границы.