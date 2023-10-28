Президент Байден принял в Белом доме главу МИД Китая Ван И

Президент США Джо Байден принял в Белом доме министра иностранных дел КНР Ван И, находящегося в США с трехдневным визитом. Как сообщает Русская служба «Голоса Америки», беседа продолжалась около часа, в ней участвовали советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Американский президент отметил, что и Соединенным Штатам, и Китаю необходимо ответственно относиться к конкуренции в отношениях и поддерживать открытые линии коммуникации. Байден подчеркнул, что обе страны должны совместно работать для решения глобальных проблем. Об этом сообщил Белый дом.

Президент США расценил состоявшуюся в пятницу встречу с Ван И как «хорошую возможность и позитивное развитие событий», – заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. Он добавил, что Байден по-прежнему надеется встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшем будущем. Кирби, однако, не уточнил, достигнута ли договоренность о встрече двух президентов в рамках саммита АТЭС в следующем месяце в Сан-Франциско.

Глава МИД Китая Ван И заявил, что, несмотря на наличие разногласий, у Китая и США есть много важных общих интересов, которые требуют поддержания диалога: «У нас есть разногласия, в то же время у нас также есть важные общие интересы, и мы сталкиваемся с вызовами, на которые нам необходимо реагировать сообща. Поэтому Китаю и Соединенным Штатам необходимо вести диалог», - сказал Ван И.