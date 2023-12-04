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Президент Болгарии наложил вето на отправку бронетранспортёров Украине

Румен Радев
Румен Радев

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на одобренную ранее поставку бронетехники в Украину. Об этом сообщает Болгарская служба Радио Свобода/Свободная Европа со ссылкой на пресс-службу президента.

22 ноября парламент страны ратифицировал соглашение о бесплатной отправке 100 болгарских бронетранспортёров в Украину. Документ был подписан МВД Болгарии и минобороны Украины в августе. За ратификацию проголосовало большинство парламентских фракций, против были только социалисты и пророссийское «Возрождение».

БТР, которые планируется передать, около 40 лет, они использовались болгарскими силами правопорядка в конце 1980-х годов во время кампании по насильственному переселению турецкого населения страны. В МВД называют их устаревшими.

Радев, однако, обосновал своё вето тем, что бронетехника могла бы найти применение в Болгарии - например, при охране границы или при борьбе со стихийными бедствиями. «Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть главным приоритетом», — считает президент. Парламент может отклонить его вето и настоять на исполнении соглашения.

Поставки вооружений Украине с самого начала российского вторжения вызывают бурные дискуссии в Болгарии. В декабре 2022 года парламент в конце концов согласился с отправкой Украине военно-технической помощи. Как правило речь при этом идёт о вооружении, в котором, как утверждается, болгарская армия и силовые структуры больше не нуждаются. Президент Радев с самого начала, как и партии «Возрождение» и БСП, был против отправки военной помощи Украине.

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