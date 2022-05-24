Президент Филиппин осудил Путина за убийства стариков и детей в Украине

Президент Филиппин Родриго Дутерте в телеэфире раскритиковал президента России Владимира Путина за убийства гражданских лиц в Украине. Ранее политик неоднократно называл Путина своим кумиром и другом.

"Многие говорят, что мы с Путиным убийцы. Я давно говорил, что действительно убиваю. Но я убиваю преступников. Я не убиваю детей и стариков", — сказал Дутерте на еженедельной телевизионной встрече с ключевыми министрами Филиппин.

Дутерте призвал Путина, которого снова назвал другом, и Россию прекратить обстрелы жилых районов в Украине и позволить мирным жителям безопасно эвакуироваться. Он назвал действия Москвы "полномасштабной войной против суверенного государства", подчеркнув, впрочем, что Путина за неё не осуждает.

В начале марта 2022 года Филиппины проголосовали за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую российское вторжение. Филиппины призвали защитить гражданское население и общественную инфраструктуру в Украине. Дутерте воздержался от резкой критики Путина и заявил, что сохранит нейтралитет в конфликте.

Филиппинские правозащитники обвиняют президента в гибели более шести тысяч человек в ходе внесудебных расправ в стране. Политик не раз призывал к физической расправе над наркоторговцами и наркозависимыми, и говорил, что лично убил троих наркодельцов. В июне срок полномочий Дутерте закончится, новым президентом станет Фердинанд Маркос-младший, избранный в мае 2022 года. Дочь Дутерте Сара победила на выборах вице-президента.