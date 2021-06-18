Президент ФРГ выступил по случаю 80-й годовщины нападения на СССР

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в выступлении, посвящённом 80-летию нападения Германии на Советский Союз во время Второй мировой войны, заявил, что события прошлого не должны повториться, история не должна становиться оружием, а память должна объединять, а не разъединять народы Европы.

Штайнмайер обратился к жителям России, Украины, Беларуси, других стран бывшего Советского Союза и всех стран, пострадавших "от развязанной Германией войны на уничтожение". Он призвал не допустить, чтобы "мы вновь оказались врагами друг другу" и чтобы "последнее слово оставалось за теми, кто говорит на языке национального высокомерия, презрения, вражды, отчуждения".

Президент Германии выступил в германо-российском музее Карлсхорст, в здании, где в ночь на 9 мая 1945 года была подписан протокол о капитуляции Третьего Рейха.

"Я в скорби склоняюсь перед украинскими, белорусскими и русскими жертвами, перед жертвами, которые принесли все народы на территории бывшего Советского Союза" - сказав Штайнмайер, охарактеризовав действия Германии на территории СССР как "варварство убийц" . Он напомнил о гибели 14 миллионов мирных жителей Украины, Беларуси, стран Балтии и России во время войны, в том числе жертвах Холокоста и блокады Ленинграда. Неоднократно в своём выступлении германский президент подчёркивал общность памяти о войне в России, Украине и Беларуси, и ответственность Германии за военные преступления, совершённые во всех трёх странах. Он рассказал истории российских, белорусских и украинских участников и жертв войны.

"Дар примирения накладывает на Германию великую ответственность. Мы хотим и должны делать всё для защиты международного права и территориальной целостности на нашем континенте, для укрепления мира с государствами бывшего Советского Союза и между ними" - заявил Штайнмайер.