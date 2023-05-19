Президент Грузии: «Нет – полетам в Россию!»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили негативно отреагировала на возобновления авиасообщения с Россией.

«Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия посадила свой нежелательный рейс в Тбилиси. Нет – полетам в Россию!» – написала она в соцсети.

Ранее Зурабишвили назвала решение президента России Владимира Путина об отмене виз для граждан Грузии и возобновлении авиасообщения провокацией.

В тбилисском аэропорту сегодня приземлился первый за четыре года самолет из Москвы, рейс выполнила авиакомпания «Азимут».

Заявки на прямые рейсы между Россией и Грузией подали пять авиакомпаний. 15 мая Агентство гражданской авиации Грузии выдало первое разрешение на полеты в страну российской авиакомпании «Азимут». Позднее разрешение получила грузинская авиакомпания Georgian Airways.

19 мая стало известно, что разрешение также получила российская авиакомпания Red Wings – на рейсы из Сочи в Тбилиси и из Москвы в Кутаиси.

Грузинские власти подчеркнули, что позволят летать в страну только тем авиакомпаниям, которые не находятся под западными санкциями.