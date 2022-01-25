Президент Хорватии заявил, что Украине не место в НАТО. В Киеве протестуют

Во вторник в МИД Украины в Киеве вызвали посла Хорватии в Украине Аницу Джамич, которой было заявлено о категорической неприемлемости недавних заявлений президента Хорватии Зорана Милановича в адрес Украины. Об этом говорится в комментарии украинского МИД, в котором высказывания президента о так называемой Революции достоинства - событиях на Майдане в феврале 2014 года - названы оскорбительными. Также в Киеве выразили глубокое разочарование высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи Украине в конфликте с Россией, причем в заявлении подчеркивается, что Украина и украинцы «оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость».

О высказываниях Милановича первым сообщило хорватское издание Dnevnik, их широко цитировали украинские СМИ. В частности, отвечая на вопрос, как Хорватия отреагирует на возможное масштабное вторжение российских военных в Украину, он сказал: «Мы не будем иметь с этим ничего общего. Если будет эскалация, мы выведем (из региона) последнего хорватского солдата». Миланович также заявил, что »Украине не место в НАТО», назвал Украину одной из самых коррумпированных стран, а события Майдана назвал «переворотом».

«Хорватия должна бежать от этого, как от пожара. Хорватия не будет тут пожарным», - заявил Миланович.

Хорватия является парламентской республикой, президент не имеет больших полномочий. Однако он является главнокомандующим вооруженными силами. Премьер-министр Хорватии, политический оппонент Милановича, Андрей Пленкович осудил высказывания президента. По его словам, он подумал, что говорит какой-то российский чиновник. Как заявил премьер, «Политика Хорватии заключается в снижении напряженности, предотвращении конфликтов и поддержке целостности Украины».