Президент Израиля на фоне протестов призвал остановить судебную реформу

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство остановить судебную реформу, которая вызвала массовые протесты в стране.

По его словам безопасность, экономика, общество Израиля сейчас находятся под угрозой.

«Ради единства народа Израиля, ради ответственности я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс», – говорится в обращении президента Израиля. Герцог также призвал «глав всех фракций Кнессета, как коалиционных, так и оппозиционных, поставить граждан страны превыше всего и действовать ответственно и смело без дальнейшего промедления. Опомнитесь сейчас же! Это не политический момент, это момент лидерства и ответственности», — заявил президент Израиля.

В воскресенье с предложением приостановить процесс принятия судебной реформы выступил министр обороны Израиля Йоав Галант. Он назвал сложившуюся ситуацию угрозой безопасности страны, подчеркнув, что протестные настроения существуют также и в армии. Его поддержал лидер оппозиции, бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид.

В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху отправил Галанта в отставку.

Протесты против предложенной правительством Биньямина Нетаньяху реформы судов в Израиле продолжаются двенадцатую неделю подряд. Судебная реформа предполагает, что парламентское большинство фактически будет определять выбор судей Верховного суда, а сам суд потеряет возможность отменять решения правительства. Парламент должен вынести реформу на голосование на следующей неделе. Противники реформы считают, что её принятие будет означать утрату независимости судов. Вчера на улицы вышли более 600 тысяч демонстрантов при населении страны около 9 миллионов человек.

Нетаньяху полагает, что цель протестующих – отстранить его от власти. Он был избран премьер-министром в шестой раз в своей политической карьере в декабре. На данный момент против Нетаньяху возбуждены три уголовных дела о коррупции, однако сам он отрицает вину.