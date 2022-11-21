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Президент Казахстана Токаев победил на выборах с более 80% голосов
По предварительным данным ЦИК Казахстана, действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев набрал 81,3% голосов на досрочных президентских выборах. Пять его соперников получили по 2-3%. Об этом сообщает Tengrinews.
Внеочередные выборы президента Казахстана прошли в воскресенье, 20 ноября. Токаев объявил их в сентябре 2022 года, предложив увеличить президентский срок с пяти до семи лет, но сделать его однократным.
Соперниками Токаева были малоизвестные кандидаты, в том числе две женщины из неправительственного сектора, выступающие за сохранение традиционных ценностей Казахстана. Кандидат "против всех", по результатам воскресного экзитпола, набирал 5,2%, что бьётся с предварительными итогами ЦИК. В голосовании приняли участие более 8,3 миллиона человек – 69,4% всех избирателей Казахстана.
Наблюдатели сообщили о десятках нарушениях своих прав. Рано утром в Алматы без объяснения причин задержали независимого наблюдателя. Также наблюдатели заявили, что их удаляли с участков или не допускали на них, ограничивали в перемещении, не предоставляли информацию о количестве избирателей и бюллетеней. В ответ на это председательница ТИК в Алматы заявила, что "официально никаких нарушений не было".
В день выборов оппозиция провела как минимум две акции протеста против "выборов без выбора". Оба пикета продлились менее десяти минут – их участников задержала полиция. Накануне голосования также были задержаны несколько оппозиционных активистов – их отправили под административный арест.
- В январе 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты – первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические лозунги. На фоне протестов в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия. Власти Казахстана заявили, что их устроили не протестующие, а некие террористы, подготовленные извне. По просьбе президента Токаева в страну были введены войска России и её союзников. После завершения беспорядков войска вывели.
- После подавления беспорядков Токаев заявил о необходимости политических реформ. В их рамках были внесены поправки в Конституцию – референдум об их "всенародной поддержке" прошёл в июне 2022. Среди прочего родственникам президента запретили занимать руководящие посты в государственном секторе, а самому президенту – быть членом политических партий.
- Касым-Жомарт Токаев стал исполнять обязанности президента в марте 2019 года после ухода в отставку Нурсултана Назарбаева. В апреле 2019 года Токаев объявил досрочные президентские выборы и победил на них, набрав более 70%. После внесения поправок в Конституцию его срок "обнулился". По итогам нынешних выборов Токаев, которому сейчас 69 лет, сможет оставаться у власти до 2029 года.
Другие новости дня
NYT назвала подлинным видео с предполагаемым расстрелом пленных в Украине
Газета The New York Times заявила, что сумела подтвердить подлинность видеозаписей, на которых, как утверждается, украинские военнослужащие убивают российских пленных. При этом издание подчеркивает, что обстоятельства случившегося по опубликованным видео установить невозможно.
Издание сравнило кадры из видео со спутниковыми снимками, которые были предоставлены американской компанией Maxar Technologies, и пришло к выводу, что видео было снято в селе Макеевке под Сватово на территории Луганской области Украины. Журналисты издания отметили, что положение снятых на видео двора, дома, сараев и заборов совпало со снимками со спутников.
Два видеоролика появились в социальных сетях 18 ноября. На первом из них видно, как около 10 российских солдат выходят из дома и с поднятыми руками сдаются в плен военнослужащим ВСУ в камуфляжной форме с жёлтыми повязками. По приказу они ложатся на землю. Видео резко обрывается, когда в кадре появляется ещё один человек, по всей видимости россиянин, и раздается звук, похожий на выстрел. На втором видео, снятом, вероятно, с дрона показаны тела солдат в такой же форме, рядом с некоторыми из них видны следы крови.
Доктор Рохини Хаар, медицинский эксперт правозащитной организации "Врачи за права человека", к которому The New York Times обратилось за комментарием, считает, что большинство людей, снятых на видео, "были убиты выстрелами в голову". "Видны лужи крови. Это свидетельствует о том, что их просто оставили там мертвыми. Похоже, никто не пытался их забрать или помочь им",— сказал Хаар. Он также добавил, что убийство или ранение солдата, который, "сложив оружие или больше не имея средств защиты, добровольно сдался", можно расценивать как военное преступление.
В то же время эксперт по военным преступлениям Ива Вукусич в беседе с изданием отмечает, что видеозаписям нельзя установить, были ли пленные убиты в ходе перестрелки или застрелены после прекращения огня. Вукусич отметила, что если один из российских военных атаковал украинцев под видом сдачи в плен, то он нарушил этим Женевскую конвенцию.
Ранее украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что если российские военные, как можно заключить из видео, заявили о намерении сдаться в плен, но потом кто-то из них открыл огонь, то ответный огонь не может считаться военным преступлением.
Министерство обороны России выступило с заявлением, в котором назвало события на видео намеренным и методичным убийством безоружных пленных. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства военнопленных. Москва потребовала от международных организаций осудить преступление и провести его тщательное расследование.
В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что уже знают о видеороликах с предполагаемым расстрелом и будут их изучать. Ранее эксперты ООН опубликовали доклад о случаях жестокого обращения с пленными обеих сторон конфликта.
20 ноября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что украинские власти проведут расследование произошедшего. При этом она добавила, что не считает короткие отредактированные видеозаписи доказательством утверждений российских властей. Украина не заинтересована в каких-либо казнях: в её интересах сохранять жизнь как можно большему числу российских военнопленных, чтобы обменивать их на украинских, сказала украинский вице-премьер.
В апреле представители украинских властей заявляли, что проведут проверку видеозаписи, на которой, предположительно, запечатлено убийство российских пленных в Киевской области. О результатах не сообщалось.
В Грозном убили инспектора ДПС. Напавшего расстреляли
В Грозном в квартальной мечети неизвестный убил инспектора ДПС, напавшего застрелили недалеко от места происшествия. Об этом редакции Кавказ.Реалии сообщил источник в правоохранительных органах Чечни.
Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, убитый напал на силовика во время совершения намаза. Его якобы расстреляли при попытке бегства.
«Полицейские в настоящее время отрабатывают вероятных сообщников правонарушителя, а также мотивы совершенного преступления», – заявил Кадыров.
Согласно неподтвержденной информации, перестрелка произошла у площади Дружбы народов на пересечении проспекта Путина и улицы Бейбулатова. На видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале Niyso, слышны звуки выстрелов, после которых на землю упал мужчина, стоявший посреди дороги.
Израильские СМИ пишут о задержании «фальшивых евреек» из Грузии
В аэропорту Бен-Гурион задержаны две гражданки Грузии, пытавшиеся незаконно попасть в Израиль под видом ортодоксальных еврейских женщин, сообщает портал Вести–Израиль.
По информации издания, подозреваемые намеревались нелегально устроиться на работу в Израиле. Инцидент произошел 18 ноября, после наступления шабата.
«Подозрения возникли у сотрудников пограничного контроля именно из-за того, что ортодоксальные евреи – харедим – не летают рейсами, которые прибывают после наступления субботы, это серьезное нарушение религиозных заповедей. Внешне задержанные выглядели как женщины из ортодоксальной общины, они были точно в такой же одежде и с покрытыми головами. Вероятно, обе пассажирки, в возрасте 41 года и 59 лет, не знали о том, что соблюдающие религиозные предписания люди не летают в шаббат, что и привело к их задержанию», – передает издание.
После выяснения и проверки документов обеим было отказано во въезде в Израиль, их отправили на родину – в Грузию.
Помимо двух гражданок Грузии при прохождении пограничного контроля были задержаны еще 20 человек, которые пытались въехать в Израиль без законных оснований.
По данным Управления регистрации населения при МВД, в последние месяцы фиксируются многочисленные попытки граждан Грузии, прибывающих в Израиль по туристическим визам, избежать пограничного контроля.
Сообщается, что зачастую нарушители пытаются выдать себя за работников аэропорта, надевая одежду, похожую на их униформу, с фальшивым нагрудным знаком – бейджем.
В сентябре сообщалось, что полиция Израиля разоблачила преступную сеть, орудовавшую в аэропорту Бен-Гурион, которая за приличное вознаграждение помогала жителям Грузии нелегально проникнуть на территорию страны, минуя паспортный контроль.
Михаил Саакашвили не подтверждает версию о своем отравлении
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что никогда не говорил своим адвокатам о возможном отравлении.
Ранее о том, что причина ухудшения здоровья Саакашвили – отравление, заявил его адвокат Валерий Гелбахиани. По его словам, Саакашвили говорил ему, что подозревает отравление. Кроме того, мать Саакашвили добавила, что в его организме обнаружено повышенное содержание тяжелых металлов: ртути, бария и таллия. После этого министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что ведомство решило провести Саакашвили полную токсикологическую экспертизу.
В опубликованном сегодня, 21 ноября заявлении Саакашвили призвал не политизировать тему своего здоровья.
«Хотел бы заявить, что я никогда не говорил никому из своих адвокатов о том, что подозреваю отравление. Спекуляции на этот счет неуместны. Я хотел бы поблагодарить медицинское сообщество за их поддержку. Я очень ценю их профессиональную поддержку. Мое здоровье действительно ухудшается, оно ухудшилось за последние два месяца. Врачи «Вивамеди» не прекращают попыток. Важно доверять специалистам и не нужно чрезмерно политизировать этот вопрос. Еще раз всем большое спасибо», – написал сегодня Саакашвили в социальной сети.
- Михаил Саакашвили уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
В Зугдиди задержан обвиняемый в убийстве 15-летнего подростка
МВД Грузии по горячим следам задержало обвиняемого в убийстве 15-летнего подростка в Зугдиди. Задержанный – также несовершеннолетний, 2005 года рождения.
Убийство произошло вечером в воскресенье возле футбольного стадиона. Мальчик, получивший ножевое ранение в грудь, скончался в машине скорой помощи.
Ранее СМИ сообщили, что убийство, предположительно, стало следствием подростковых разборок.
Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК Грузии – Умышленное убийство несовершеннолетнего при отягчающих обстоятельствах. Преступление наказывается лишением свободы на срок от тринадцати до семнадцати лет.
Германия предложила Польше системы ПВО Patriot после падения ракеты
Германия предложила Польше системы противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь Варшаве защитить воздушное пространство после падения ракеты в польском селе у границы с Украиной на прошлой неделе. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.
На минувшей неделе Берлин предложил Варшаве помощь в обеспечении безопасности польского воздушного пространства. Для этой цели могут быть задействованы немецкие истребители Eurofighter, "если Польша того пожелает", уточнил представитель министерства обороны ФРГ. Для этого истребители не нужно перебрасывать в Польшу, они могли бы взлетать с баз немецких ВВС.
После вторжения России в Украину члены НАТО начали укреплять противовоздушную оборону в Восточной Европе. Более десятка союзников по НАТО во главе с Германией в октябре представили инициативу по совместной закупке систем противовоздушной обороны , в том числе систем Patriot. Они предназначены для перехвата цели по линии визирования.
Во времена холодной войны на вооружении Германии находилось 36 комплексов Patriot. В настоящее время страна обладает 12 такими системами, две из них развернуты в Словакии.
Падение ракеты в польской деревне Пшеводув, приведшей к гибели двух человек, произошло 15 ноября, когда российские войска в очередной раз совершили массированный обстрел территории Украины.
В Киеве заявляют, что ракета была российской. Россия отрицает, что наносила ракетные удары поблизости от места инцидента и вообще вблизи польских границ. Польские власти предположили, что речь шла о ракете ПВО Украины.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью "Польскому радио", что расследование обстоятельств падения ракеты на территорию Польши продолжается. По его словам, записи с камер пограничников, которые имеются в распоряжении у следователей, не дают возможности с уверенностью утверждать, откуда ракета была запущена.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее возложил на Россию полную ответственность за взрыв в приграничном с Украиной польском селении, вне зависимости от того, какая страна выпустила эту ракету. "Это не вина Украины. Вся ответственность лежит на России, которая продолжает свою незаконную войну против Украины". С такой же оценкой выступил и президент США Джо Байден.
В Абхазии в деле экс-министра репатриации выявили новые факты хищения
Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Абхазия в ходе расследования дела по обвинению бывшего министра по репатриации Беслана Дбара выявила еще несколько эпизодов хищения на сумму 34 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Уголовное дело в отношении Беслана Дбара было возбуждено в прошлом году. Его объявили в розыск, обвинив в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Речь тогда шла о хищении 25 млн рублей.
В новом заявлении прокуратуры говорится о пяти новых эпизодах хищения имущества. Нарушения выявлены при строительных работах в коттеджном поселке в селе Мачара Гульрипшского района.
Обвиняемыми по делу также проходят директор ООО «Ремстрой 2012» Амиран Лакербая, инженер по технадзору Фонда репатриации Денис Кове, директор РУП «Жилищно-эксплуатационное управление» Заур Ахба, главный инженер РУП Давид Пшанава и индивидуальный предприниматель Ян Цвижба.
The Times выяснила обстоятельства убийства дирижёра в Херсоне
Британская газета The Times выяснила подробности убийства дирижёра Херсонского музыкально-драматического театра Юрия Керпатенко, который незадолго до своей гибели отказался сотрудничать с российскими оккупационными властями. Журналисты издания, опросив соседей Керпатенко, нашли непосредственных свидетелей произошедшего.
Со слов соседей, 28 сентября в семь часов утра шестеро мужчин в российской военной форме поднялись к квартире Керпатенко и потребовали, чтобы тот открыл им дверь. Одна из соседок дирижёра, 75-летняя пенсионерка, услышав шум, выглянула из своей квартиры. В ответ военные сказали ей, чтобы она закрыла дверь, и тогда они её не тронут. Вскоре соседка услышала автоматную очередь, а спустя ещё какое-то время, вновь открыв свою дверь, увидела тело Керпатенко, лежащее на полу в крови рядом с его квартирой.
Кроме того, соседи рассказали, что в момент убийства дирижёра на улице возле дома стояли ещё несколько российских военных и сотрудников ФСБ, которые, подняв вверх оружие, целились в окна.
Очевидцы также утверждают, что после убийства тело Керпатенко пролежало в подъезде до полудня. Позже его увезли, и никто до сих пор не знает, где оно находится.
Минобороны России и российские власти пока не комментировали материал Times.
В конце сентября стало известно об исчезновении главного дирижёра Херсонского музыкально-драматического театра, 46-летнего Юрия Керпатенко. Позже в Министерстве культуры Украины заявили, что музыканта убили российские военные за отказ принимать участие в концерте, который организовывали представители оккупационной администрации, однако ни точная дата, ни обстоятельства смерти Керпатнеко до сих пор не были известны. До своего исчезновения дирижёр публично выступал в поддержку Украины, критикуя оккупационные власти и российских военных.
- Херсон был захвачен российскими войсками в начале войны. В конце сентября в Кремле был подписан договор о вхождении четырёх оккупированных украинских территорий, включая часть Херсонской области и города Херсон, в состав России. Это решение не признано ни одной страной мира.
- В начале ноября под давлением украинской армии российское командование приняло решение вывести войска из Херсона и его окрестностей на правом берегу Днепра, мотивировав это трудностями снабжения и заботой о сохранении жизней военнослужащих. 11 ноября в Херсон вошли части Вооружённых сил Украны. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в освобождённых районах Херсонской области задокументированы более 400 военных преступлений, предположительно совершённых российской армией.
Акция в поддержку Саакашвили пройдет у парламента Грузии 23 ноября
23 ноября в 18:00 у парламента Грузии пройдет акция в поддержку бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом заявили на акции «Свободу Мише», прошедшей в воскресенье, 20 ноября возле администрации правительства .
По словам организаторов, акции будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут результат. Они, в частности, требуют, чтобы Саакашвили отправили на лечение за границу.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», в акции приняли участие члены семьи Михаила Саакашвили, лидеры «Национального движения» Ника Мелия, Леван Хабеишвили, лидеры различных партий, гражданские активисты и граждане.
- Михаил Саакашвили уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
Экзит-полл: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на досрочных президентских выборах в стране. По данным экзит-полла, проведенного международным институтом региональных исследований «Открытое общество», за него проголосовали более 82 процентов принявших участие в голосовании.
На втором месте «Против всех» - за такой вариант отдали голос более 5 процентов участников выборов. В них участвовали еще 5 кандидатов, набравшие по 2-3 процента голосов.
Явка на выборах, по предварительным данным Центризбиркома, превысила 68 процентов. Пока нет официальных данных ЦИК о результатах подсчета голосов.
Выборы прошли в воскресенье. Большинство комментаторов предсказывало победу Токаева. Казахстанская оппозиция указывала на малоизвестность альтернативных ему кандидатов и называла их кандидатами, привлеченными для создания видимости борьбы.
Наблюдатели сообщали о нарушениях на выборах. В Алматы независимого наблюдателя задержали рано утром, когда он направлялся на избирательный участок, и увезли в отделение полиции. Там его продержали несколько часов и отпустили, не объяснив причин задержания.
Других независимых наблюдателей на участках ограничивали в перемещении, удаляли с участков или не допускали на них, не предоставляли информацию о количестве избирателей и бюллетеней. При этом официальные лица, например председатель территориальной избирательной комиссии в Алматы Жанна Асанова, опровергали эту информацию и заявляли об отсутствии нарушений. В прокуратуре уже заявили о том, что выборы проходят в спокойной обстановке.
Оппозиция провела ряд акций протеста – в основном в Алматы. Десять активистов движения Oyan, Qazaqstan! («Проснись, Казахстан!») были задержаны, когда проводили митинг «За честные выборы». Еще пять представительниц незарегистрированной Демократической партии Казахстана вышли с плакатами «Нет выборам без выбора!». Они также были задержаны полицией. Накануне несколько оппозиционных активистов были помещены под административный арест.
- Выборы прошли в соответствии с обновленной редакцией Конституции Казахстана. Президент избирается на семилетний срок (а не на пять лет, как раньше) и только один раз. Предыдущий срок действующего президента Касым-Жомарта Токаева после внесения изменений в Конституцию обнулился.
- Изменения в Конституцию были внесены после массовых протестов и беспорядков в январе нынешнего года. Помимо прочего, ряда полномочий лишился бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Столице страны, переименованной в Нур-Султан, вернули прежнее название Астана.
- Токаеву 69 лет. Президентом он впервые был избран в 2019 году как преемник Назарбаева. После подавления беспорядков в январе нынешнего года Токаев заявил о необходимости политических реформ. В их рамках были внесены поправки в Конституцию, которые, помимо прочего, несколько ограничили власть президента.
На освобожденных территориях Украины были обнаружены 700 тел
На территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей, освобожденных украинскими военными, за последние два месяца обнаружили тела более 700 человек. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
По его словам, более 90 процентов убитых - мирные жители Украины. Генпрокурор также отметил, что было выявлено более 20 так называемых пыточных - мест, где, по данным следствия, российские военные содержали и подвергали пыткам задержанных граждан Украины.
Больше всего тел было обнаружено в Харьковской области. Там, однако, наступление украинских войск завершилось успехом раньше, чем в Херсонской, где, по словам генпрокурора, работа по выявлению жертв только начинается.
Костин не уточнил причины смерти людей, тела которых были обнаружены на территориях, ранее оккупированных российскими военными.
В Украине, по последним данным, расследуется уже более 45 тысяч уголовных дел о предполагаемых преступлениях, совершенных российскими военными. До суда пока дошло лишь небольшое количество, осуждены 12 взятых ранее в плен военнослужащих.
По данным генпрокуратуры Украины, с начала российского вторжения в конце февраля погибли более 8300 мирных жителе Украины, в том числе 437 детей. Это неполные данные, поскольку учтены не все жертвы на территориях, которые сейчас подконтрольны России. Большая часть погибших, по предварительным данным, жертвы обстрелов.
В Катаре начался чемпионат мира по футболу
В Катаре в воскресенье начался чемпионат мира по футболу. В первом матче в городе Эль-Хаур встретились сборная хозяев турнира и Эквадора.
Сборная России не участвует в турнире. У нее был шанс пройти на чемпионат через стыковые матчи, но ее отстранили от участия в них после российского вооруженного вторжения в Украину. Украинская сборная не смогла пройти через отбор.
На стадионе перед матчем прошла красочная церемония. В ней участвовал, помимо прочего, американский актер Морган Фриман. Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани объявил чемпионат мира открытым. В своей речи он сделал акцент на том, что чемпионат объединил людей по всему миру, в Катар, по его словам, приехали люди всех национальностей и разных вероисповеданий.
Чемпионат впервые проходит в арабской и преимущественно мусульманской стране. Он впервые проходит в осенне-зимний период - летом в Катаре было бы слишком жарко. На матч открытия приехали лидеры ряда стран Ближнего Востока.
Катар – абсолютная монархия, международная организация Freedom House относит ее к несвободным странам. Катар занимает 119-е место в мире в индексе свободной прессы организации «Репортеры без границ». Власти страны критикуют, помимо прочего, за нарушения прав ЛГБТ. Законодательство страны допускает смертную казнь для гомосексуалов через побиение камнями (хотя на практике такие приговоры не выносились). Amnesty International сообщала, что за время строительства объектов к чемпионату мира в стране погибли от 6 до 15 тысяч иностранных рабочих (власти заявляют, что на стройках к турниру погибли 37 человек).
Подготовка к чемпионату сопровождалась и скандалами в связи с подозрениями в коррупции в связи с выбором места проведения первенства.
Президента Международной федерации футбола ФИФА Джанни Инфантино перед открытием чемпионата мира в Катаре заявил, что критика страны за нарушение прав человека со стороны Запада является «лицемерием». «Мы, европейцы, должны три тысячи лет извиняться за то, что делали последние три тысячи лет. Только после этого мы можем давать моральные оценки», – сказал он в частности. Он заявил, что высшие официальные лица страны обещали ему, что во время чемпионата будут «приветствовать всех», в том числе и представителей ЛГБТ.
Предыдущий чемпионат мира прошел в 2018 году в России, которую также критиковали за нарушения прав человека. Во время самого чемпионата каких-либо скандалов, связанных с нарушением прав иностранных болельщиков, не было. Во время финального матча полиция задержала участников группы Pussy Riot, выбежавших на поле в знак протеста против полицейского насилия.
Кадыров исказил факты в заявлении о предполагаемом убийстве российских пленных в Украине
Глава Чечни исказил факты в своем комментарии по поводу предполагаемого убийства в Украине российских военнопленных. Рамзан Кадыров заявил, что на распространенных в интернете кадрах якобы «отчетливо видно», как их расстреляли, однако это не так – момент предполагаемого убийства на опубликованных видео не показан. Кроме того, чеченский политик утверждает, что Запад «отмалчивается на эту тему», хотя в ООН еще 18 ноября – то есть в день публикации видеозаписей – сообщили, что будут их изучать, пишет Кавказ.Реалии.
Видео, о которых идет речь, были опубликованы в телеграм-каналах. На одной записи демонстрируется, как российские военные выходят с поднятыми руками и ложатся на землю во дворе частного дома, на последних кадрах из дома выходит еще один человек с оружием, начинается стрельба, запись обрывается. На втором видео показаны тела сдавшихся в плен, рядом с некоторыми из них видны следы крови.
Оба видео могли быть сняты в районе Макеевки в Луганской области. Украинская сторона пока их не комментировала.
Министерство обороны России назвало события на видео намеренным и методичным убийством безоружных пленных. Следственный комитет страны возбудил уголовное дело из-за опубликованных кадров.
- Ранее в Чечню привезли несколько украинских пленных на беседу с главой республики Рамзаном Кадыровым. Их доставили под конвоем после поездки детей политика в Украину.
- В мае помощник главы Чечни Апти Алаудинов в шутливой манере извинялся за синяки под глазами у одного из пленных украинских офицеров из Северодонецка. «Так получилось, что люди, когда им предложили подобру-поздорову сдаться, не воспользовались моментом», – заявил тогда Алаудинов.
- Подразделение 94 полка оперативного назначения Росгвардии, которое базируется в чеченском Урус-Мартане, при отступлении из Херсонской области оставило тела убитых солдат, сообщили украинские телеграм-каналы со ссылкой на Службу безопасности Украины. Официального подтверждения этой информации нет.
- Редакции Кавказ.Реалии известно о 140 погибших в Украине уроженцах Чечни – это в несколько раз больше, чем сообщалось официально: по данным «Кавказского узла», на 14 октября власти так или иначе подтвердили гибель лишь 29 человек.
Украина будет расследовать видео с предполагаемым расстрелом пленных
Украина впервые отреагировала на распространившееся в интернете видео с предполагаемым расстрелом российских военнопленных. На форуме по безопасности в канадском Галифаксе вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что власти страны будут расследовать событие, попавшее на видеозаписи.
Она добавила, что из настолько коротких видеороликов (один из них длится 36 секунд и имеет следы монтажных склеек, длительность второго - 8 секунд. - РС) затруднительно сразу сделать те выводы, к которым пришла российская сторона.
Два видеоролика появились в социальных сетях 18 ноября. На первом из них видно, как около 10 российских солдат выходят из дома и с поднятыми руками сдаются в плен военнослужащим ВСУ в камуфляжной форме с желтыми повязками. По приказу они ложатся на землю. На последних кадрах из дома выходит еще один человек с оружием, начинается стрельба, запись обрывается. На втором видео показаны тела солдат в такой же форме, рядом с некоторыми из них видны следы крови.
Министерство обороны России выступило с заявлением, в котором назвало события на видео намеренным и методичным убийством безоружных пленных. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела военнопленных.
В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщили, что уже знают о видеороликах с предполагаемым расстрелом и будут их изучать. Ранее эксперты ООН опубликовали доклад о случаях жестокого обращения с пленными обеих сторон конфликта.
До заявления Стефанишиной украинская сторона не комментировала видеозаписи. Пообещав расследовать инцидент, вице-премьер добавила, что Украина не заинтересована в каких-либо казнях: в ее интересах сохранять жизнь как можно большему числу российских военнопленных, чтобы обменивать их на украинских.
Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что если российские военнопленные, как можно заключить из видео, заявили о намерении сдаться в плен, но потом кто-то из них открыл огонь, то ответный огонь не может считаться военным преступлением.
В Брянске подожгли приют для животных, погибли 52 кошки и собаки
В поселке Верный Путь на окраине Брянска сгорел приют для бездомных животных. Погибли 50 кошек, взрослая собака и щенок. Сотрудники МЧС и полиции заключили, что возгорание не было случайным, основная версия причины пожара - намеренный поджог.
Частный приют «Дом бродяги» принадлежал 56-летнему Геннадию Пальчиковскому, полицейскому в отставке. Он располагался на даче Пальчиковского и приусадебном участке. Как сообщает «Коммерсант», возгорание произошло вечером в субботу, 19 ноября. Большинство собак жили на участке в вольерах, их удалось спасти, кроме одной собаки и щенка. Погибли жившие в доме 50 кошек: они задохнулись от дыма.
Одна из волонтеров, помогавшая «Дому бродяги», рассказала изданию «Вот так», что соседи неоднократно угрожали Пальчиковскому и его приюту: им мешал шум. По ее словам, хозяину приюта ранее поступали звонки с угрозами, ему подпирали калитку дома, чтобы он не смог выйти. «Мешали собаки, а убили кошек», - недоумевает зоозащитница.
Приют «Дом бродяги» не имел официального статуса. Волонтеры приносили туда брошенных животных с улицы, лечили их, ухаживали и искали им новых хозяев. Многие животные до попадания в приют претерпели жестокость со стороны людей.
На странице «Дома бродяги» во ВКонтакте Пальчиковский и его соратники сообщили, что акт поджога зафиксирован спасательными службами, зоозащитники написали заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело по факту поджога дома и гибели животных.
Во время стрельбы в ЛГБТ-клубе в США погибли пять человек
Не менее пяти человек погибли, 18 получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе для ЛГБТ в городе Колорадо-Спрингс, в США.
Полиция получила сообщения о стрельбе в Club Q около полуночи 20 ноября, сообщает CNN. Подозреваемого задержали, он госпитализирован. Мотивы нападения неизвестны.
Полиция подчеркнула, что сотрудники правоохранительных органов в стрельбе не участвовали.
Согласно сообщению клуба, стрелявшего остановили сами посетители. Club Q назвал нападение "бессмысленной атакой" на ЛГБТ-сообщество.
- 20 ноября - день памяти трансгендерных людей, погибших от трансфобии.
МАГАТЭ сообщило о взрывах в районе Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии заявило о более чем десяти взрывах районе Запорожской АЭС в субботу вечером и в воскресенье утром. Опасности для критических систем нет. О пострадавших не сообщается.
Россия обвинила в обстреле Украину. Минобороны заявило, что один из снарядов попал на крышу спецкорпуса, где, как утверждает «Росэнергоатом» находится свежее ядерное топливо.
Украинский «Энергоатом» сообщил, что АЭС обстреляли российские войска, чтобы вывести из строя инфраструктуру, «необходимую для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии для нужд Украины».
МАГАТЭ назвало атаки неприемлемыми. Кто бы ни стоял за ними, обстрелы должны быть немедленно остановлены, отметили в организации. «Вы играете с огнем!» – подчеркнул в своем заявлении глава организации Рафаэль Гросси.
- Запорожская АЭС в начале марта была захвачена российскими войсками, но оставалась соединенной с украинской системой энергоснабжения.
- Территорию станции неоднократно обстреливали, что приводило к прекращению ее работы. Россия и Украина обвиняли в обстрелах друг друга. МАГАТЭ призывало Москву освободить территорию станции и вывести оттуда войска.
В Тбилиси проходит акция в поддержку Михаила Саакашвили
Сторонники и члены семьи Михаила Саакашвили проводят акцию протеста перед администрацией правительства Грузии в Тбилиси, сообщает Общественный вещатель. Часть участников митинга требует освобождения Михаила Саакашвили, часть - его перевода на лечение за границу.
«Цель этой акции - спасти жизнь одного человека. Я довольна, благодарна врачам клиники «Вивамед», но проблема в том, что его состояние не улучшилось, оно тяжелое», - сказала мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания.
В акции участвуют представители оппозиционных партий: «Национального движения», «Лело» и «Стратегия Агмашенебели», на митинге также присутствует Зураб Джапаридзе.
«В целом ряде экспертных заключений сказано, что в Грузии не существует возможностей для излечения Саакашвили, и единственный выход - перевести его за границу», - отметил председатель партии «Национальное движение» Ника Мелия.
Как говорят собравшиеся у администрации правительства, сегодняшняя акция является предупреждением, и если правительство в течение недели не примет решение о переводе Саакашвили на лечение за границу, то они прибегнут к перманентным акциям.
Саммит по климату ООН договорился о фонде помощи бедным странам
Участники климатического саммита ООН договорились создать фонд помощи бедным странам, которые страдают от климатических катастроф. При этом в соглашении нет обещаний сократить выбросы двуокиси углерода, которые и приводят к изменению климата. Этот факт вызвал разочарование в ООН, сообщают информагентства.
Представители 200 государств собрались на переговоры в Египте. Согласование текста итогового соглашения затянулось. Его начали обсуждать в субботу 19 ноября вечером, а подписали - только в воскресенье утром.
Новый фонд должен помочь уязвимым странам справляться с последствиями участившихся ураганов и наводнений. Представители развивающихся стран напомнили на саммите, что причина - в выбросах в атмосферу, и ответственность за это должны нести богатые страны.
Для того, чтобы соглашение все же удалось принять, многие спорные вопросы делегаты оставили на будущий год. В том числе вопросы финансирования нового фонда. В тексте документа также не упоминается постепенный отказ от ископаемого топлива, такого как нефть и газ.
На Камчатке начал извергаться самый высокий в Евразии вулкан
На Камчатке начал извергаться вулкан Ключевская сопка. Как сообщили РИА Новости в институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, извержение началось после землетрясения магнитудой 5,7. Оно случилось у восточного побережья Камчатки в ночь на 29 ноября.
Институт отметил, что единичные выбросы раскаленных бомб идут с частотой до 10 взрывов в час. Над кратером из-за большой его глубины видны только некоторые из них. Вулканологи допускают, что извержение будет усиливаться.
Ключевская сопка - действующий стратовулкан с достаточно продолжительными извержениями, которые длятся от нескольких недель до нескольких месяцев. Вулкану семь тысяч лет. Он считается самым высоким из действующих вулканов в Евразии. Его высота достигает 4800 метров над уровнем моря. Ближайшие населенные пункты находятся в 30 километрах от него.
Кроме того, на Камчатке активизировался еще один вулкан – Шивелуч. За последние сутки он выбросил пепел на пять тысяч и почти на четыре с половиной тысячи метров. Со склонов стекает лава температурой тысяча градусов.
Шивелуч – самый северный из действующих вулканов Камчатки, высотой более трех тысяч метров. До ближайшего жилого поселка от него около 50 километров.
Украина начала добровольную эвакуацию из освобожденных на юге районов
Украина начала добровольную эвакуацию жителей освобожденных районов Херсонской и Николаевской областей. Об этом на брифинге в Николаеве сообщили министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук и глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким.
По словам Верещук, временный переезд будет проходить за счет государства.
Жителям районов, освобожденных от российских войск, предлагают временно уехать в Кривой Рог или в западные области Украины. Это связано с тяжелыми условиями проживания на деоккупированных территориях, особенно в зимних условиях, утверждают власти.
Ранее в прессе появились сообщения о том, что глава крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко призвал украинцев покинуть страну до наступления зимы, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.
Позднее компания заявила, что высказывание ее руководителя исказили. Тимченко говорил о том, что в стране «нет чрезвычайной ситуации, при которой нужно выезжать», утверждает ДТЭК.
- После взрыва на Крымском мосту в начале октября, в котором Москва обвинила Киев, Россия начала систематические атаки на систему энергоснабжения Украины. По информации украинских властей, результате российских ракетных ударов из строя выведена почти половина энергосистемы страны.
В Казахстане проходят досрочные президентские выборы
В Казахстане утром в воскресенье стартовали досрочные президентские выборы. Помимо действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева, на высший пост баллотируются еще пять кандидатов. Все они малоизвестны, казахская оппозиция считает их спойлерами, привлеченными для создания видимости альтернативы Токаеву. К полудню по астанинскому времени успели проголосовать почти 40% избирателей - около 4,5 млн человек.
С действующим президентом в бюллетенях соревнуются кандидат от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, Мейрам Кажыкен, выдвинутый от содружества профсоюзов Казахстана «Аманат», Жигули Дайрабаев от народно-демократической партии «Ауыл», Каракат Абден от альянса соцработников и Салтанат Турсынбекова от объединения «Казахстанские матери - путь к обычаям».
Наблюдатели сообщают о фактах нарушений на выборах. В Алматы независимого наблюдателя задержали рано утром, когда он направлялся на избирательный участок и увезли в отделение полиции, где продержали несколько часов и отпустили, не объяснив причин задержания.
Других независимых наблюдателей на участках ограничивают в перемещении, удаляют с участков или не допускают на них, не предоставляют информацию о количестве избирателей и бюллетеней. Однако официальные лица, например, председатель территориальной избирательной комиссии в Алматы Жанна Асанова, опровергают эту информацию, заявляя об отсутствии нарушений.
Оппозиция провела ряд акций недовольства выборами, в основном в Алматы. Десять активистов движения Oyan, Qazaqstan! были задержаны, когда проводили митинг «За честные выборы». Еще пять представительниц незарегистрированной Демократической партии Казахстана вышли с плакатами «Нет выборам без выбора!» Они также задержаны полицией. Накануне несколько оппозиционных активистов были помещены под административный арест.
- Выборы проходят в соответствии с обновленной редакцией Конституции Казахстана. Президент избирается на семилетний срок (а не на пять лет, как раньше), и только один раз. Предыдущий срок действующего президента Касым-Жомарта Токаева после внесения изменений в Конституцию обнулился.
Пенитенциарная служба Грузии заявила об отсутствии доказательств отравления Саакашвили
Пенитенциарная служба Грузии опровергла заявление адвоката об отравлении находящегося в заключении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
О том, что причина ухудшения здоровья Саакашвили - отравление, накануне заявил его адвокат Валерий Гелбахиани. По его словам, зарубежная экспертиза подтвердила наличие в его организме отравляющих веществ. Адвокат обещает обнародовать подробности в начале будущей недели, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Осужденный Саакашвили находится под медицинским наблюдением в больнице, принимаются соответствующие медицинские меры. Во избежание дезинформации, призываем всех воздерживаться от распространения непроверенной и необоснованной информации», - говорится в заявлении службы по исполнению наказаний.
Ведомство подчеркивает, что никто не предоставил никаких официальных документов, доказывающих голословные утверждения об отравлении Саакашвили.
Мать Михаила Саакашвили, Гиули Аласания, утверждает, что в его организме обнаружено повышенное содержание тяжелых металлов: ртути, бария, таллия.
Отец третьего президента, Николоз Саакашвили, на днях призвал сторонников Михаила Саакашвили выйти на акцию 20 ноября в Тбилиси с требованием перевода его на лечение за границу.
Турция нанесла удары по базам курдов в Сирии и Ираке
В ночь на воскресенье турецкая военная авиация нанесла ряд ракетных ударов по населенным пунктам на севере Ирака и Сирии, где базируются отряды курдской вооруженной оппозиции. Об этом заявили курдские силы и британская мониторинговая группа; позже Министерство обороны Турции подтвердило эту информацию.
Представитель курдской группировки «Сирийские демократические силы» рассказал об обстрелах как минимум двух городов в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке. Британская «Сирийская наблюдательная группа по правам человека» говорит о примерно 20 ракетных ударах. Эти города населены преимуществено курдами, в них находятся военные базы вооруженных формирований Рабочей партии Курдистана и курдских «Отрядов народной самообороны». О числе пострадавших не сообщается.
Министерство обороны Турции подтвердило факт бомбежек, заявив, что проводит операцию в соответствии с правом на самооборону, гарантированным статьей 51 устава ООН. В своем твиттере министерство разместило видео ракетных ударов, назвав их точными попаданиями по «гнездам террористов».
Анкара возлагает на курдскую вооруженную оппозицию ответственность за террористический акт 13 ноября в центре Стамбула, когда в результате взрыва погибло 13 человек и пострадало более 80. Рабочая партия Курдистана, объявленная в Турции вне закона, и Сирийские демократические силы отрицают свою причастность к взрыву.
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