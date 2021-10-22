Президент Косово объявила о высылке двух российских дипломатов

Частично признанная Республика Косово высылает двух российских дипломатов. Об этом в пятницу объявила президент Косово Вьоса Османи. Как она написала в фейсбуке, МИД Республики Косово принял решение объявить россиян нежелательными лицами. Ранее президент Косово отправила в правительство запрос на то, чтобы объявить российских дипломатов персонами ног грата из-за их «вредоносной деятельности». О какой именно деятельности идет речь - не сообщается.

Османи также обвинила Россию и ее «агентов в регионе» в стремлении подорвать достижения Косово, США, НАТО и ЕС в регионе. По словам Османи, вместе с американскими и европейскими союзниками Косово будет противостоять попыткам России «сделать регион жертвой дестабилизирующих амбиций Российской Федерации».

Россия не признает независимость Косово от Сербии и, соответственно, не имеет с республикой дипломатических отношений. В Пришине однако работает канцелярия посольства России в Сербии. Косовские власти называют ее «отделением связи Российской Федерации в Косово».

Российский МИД пока не комментировал высылку дипломатов.

В последние недели обострилась ситуация в преимущественно сербских районах на севере Косово, где произошли столкновения между представителями местного населения и спецназом полиции Косово, а также на границе между Сербией и республикой, независимость которой Сербия не признает.

Большая часть стран-членов ООН признает провозглашенную в 2009 году независимость Косово, однако она не признана двумя странами Совета Безопасности ООН (Россией и Китаем), а также Сербией и несколькими странами ЕС.