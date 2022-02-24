Литва ввела чрезвычайное положение из-за вторжения России в Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о введении чрезвычайного положения в стране в связи с вторжением российских войск в Украину и попросил парламент утвердить его, сообщает Delfi.

"Сегодня я подписываю декрет о введении чрезвычайного положения, который Сейм утвердит на внеочередной сессии. Мы говорим о внешней безопасности Литвы и обязаны сделать все, чтобы она была гарантирована без малейших сомнений", – сказал Науседа. Трансляция его выступления велась на сайте LRT (Литовское радио и телевидение).

После заседания Государственного совета обороны Литвы Гитанас Науседа обратился к Владимиру Путину. "Сегодня утром началась жестокая, масштабная, хорошо спланированная агрессия против украинского государства. И Россия приступила к осуществлению своего плана по уничтожению соседнего, зависимого и европейского государства. Я и сегодня хочу обратиться к президенту России, к российскому народу. Еще можно остановить то, что было начато. Можно вернуться к миру, избежать гибели многих невинных людей, и это меньшее, что можно сделать сегодня", – сказал президент Литвы.

Он заявил, что если этого не произойдет, Литва готова оказать Украине посильную помощь.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе для "защиты жителей региона от геноцида". Он обратился к украинским военнослужащим с призывом сложить оружие. Одновременно с его речью украинские журналисты начали сообщать о взрывах в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске, Бердянске и других городах и об использовании ракет. Очевидцы также сообщают о начале мощных обстрелов на Донбассе со стороны пророссийских сепаратистов и о том, что атакованы военные объекты по всей территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил на всей территории Украины военное положение. Он подтвердил, что Россия нанесла удары по украинской военной и пограничной инфраструктуре.