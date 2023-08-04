Президент Нигера обратился за помощью к США

Президент Нигера Мохамед Базум, который был отстранён от должности в результате военного переворота, обратился к США и мировому сообществу за помощью в восстановлении конституционного порядка в стране. Об этом он заявил в колонке для The Washington Post.

Базум осудил власти соседних Мали и Буркина-Фасо, которые поддерживают переворот в Нигере. По его словам, эти страны нанимают «преступных российских наёмников» в ущерб правам и достоинству своих граждан.

«По официальному приглашению заговорщиков и их региональных союзников весь центральный регион Сахель может попасть под влияние России через группу «Вагнер», чей жестокий терроризм в полной мере проявился в Украине», – заявил Базум.

Базум называет себя заложником и считает, что переворот будет иметь «разрушительные последствия для страны, региона и всего мира». По его словам, мятежники оправдывают свои действия тем, что экономические и социальные реформы, партнерство с США и странами Европы нанесли ущерб Нигеру.

Базум заявил об увеличении темпов роста ВВП и отсутствии забастовок учителей и рабочих в 2022 году. Он также отметил, что при поддержке западных стран в Нигере улучшилась ситуация с безопасностью.

Военный переворот в Нигере начался 26 июля. Президентская гвардия под предводительством её главы генерала Омара (Абдурахмана) Тчиани заблокировала президента Мохамеда Базума в его резиденции, где он находится по сей день. Тчиани провозгласил себя новым президентом.

Нигер – бывшая французская колония, одна из беднейших стран мира, которая ежегодно получала около 2 миллиардов долларов международной помощи. При этом страна богата природными ресурсами, на её долю приходится около семи процентов мировых запасов урана. Также добываются золото, редкоземельные металлы, разведаны месторождения нефти и газа.

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