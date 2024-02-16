Президент Прекрасной России будущего. Путь Навального в фотографиях

Алексей Навальный пришел в политику в 2000-х годах и постепенно стал самым популярным оппозиционным лидером России – молодой, открытый, веселый. На этой фотографии он с женой Юлией (у них двое детей) в 2013 году, во времена массовых протестов.

4 ноября 2011 года Алексей Навальный выступает на акции российских националистов "Русский марш". Участие в "Русских маршах" неоднократно ставили в упрек Навальному. В 2011 году он участвовал в акции в последний раз.

21 декабря 2011 года, Алексей Навальный на акции протеста против итогов парламентских выборов, на которых победу одержала "Единая Россия". Эти выборы, а также состоявшиеся весной следующего года выборы президента, по итогам которых этот пост вновь занял Владимир Путин, положили начало массовым протестам, продолжавшимся в России вплоть до 2013 года.

В 2012 году Навальный стал лидером протестного движения в России, превратившись в одну из самых значимых политических фигур.

Год спустя, в 2013-м, Алексей Навальный был допущен до участия в выборах мэра Москвы и занял на них второе место, набрав более 27% голосов.

Алексей Навальный после приговора по делу "Ив Роше" 30 декабря 2014 года. Это было второе уголовное дело против политика, по которому он получил 3,5 года условно по обвинению в мошенничестве. Брат Навального Олег был приговорен по этому же делу к реальному сроку. Оба отрицали свою вину и называли преследование политически мотивированным.

Алексей Навальный после задержания полицией при попытке прийти на акцию протеста 1 марта 2015 года. С 2011 по 2018 год Навальный был 10 раз приговорён к административным арестам. За это время он провёл в спецприёмнике 192 дня.

"Кто начал войну на Украине – точно известно. Это сделал Путин и его окружение. И он сделал это для того, чтобы сохранить монополию своей власти". Алексей Навальный в студии Радио Свобода в Москве.

Как и оппозиционный политик Борис Немцов, Алексей Навальный умер в феврале. Немцов был застрелен рядом с Кремлем в 2015 году. Навальный, как уверены его сторонники, остался бы жив, если бы не отравление "Новичком" в 2020 году и пыточные условия в тюрьме. На фото – Алексей Навальный на марше памяти Немцова, 25 февраля 2018 года.

В 2017 году Алексей Навальный выдвинул свою кандидатуру на очередных президентских выборах. По всей России были созданы штабы его сторонников – так была заложена основа Фонда борьбы с коррупцией как полноценной политической силы федерального масштаба. ЦИК отказал Навальному в регистрации, сославшись на судимость по делу "Кировлеса".

В этом же году Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией выпустили фильм-расследование "Он вам не Димон" о "тайной империи" премьер-министра Дмитрия Медведева. В нём доказывалось, что председатель правительства и его доверенные лица создали коррупционную сеть благотворительных фондов, которые получали от олигархов миллиарды рублей. Выход фильма привел к многотысячным акциям протеста против коррупции по всей России.

Навальный подвергался нападениям – на этой фотографии он после того, как ему в 2017 году в Москве плеснули в лицо зеленкой.

В марте 2018 года Владимир Путин в очередной раз был избран президентом, набрав, по официальным данным, более 76% голосов. Навальный и его сторонники не признали итоги выборов, организованные ими акции протеста проходили как до голосования, так и после него. Навального много раз задерживали и помещали под арест. На этом фото – Алексей Навальный на акции протеста против своего недопуска до выборов в Москве, 28 января 2018 года.

Москва, 12 июня 2019 года, Алексея Навального задерживают на акции протеста против ареста журналиста Ивана Голунова, обвиненного в сбыте наркотиков. Позже российские правоохранительные органы признали, что дело против Голунова было сфабриковано.

В 2020 году Навальный пережил покушение – во время поездки по регионам он был отравлен. Его эвакуировали в Германию, где было подтверждено, что его отравили "Новичком" – веществом, которое, как утверждается, использовали российские спецслужбы для устранения неугодных. Это фотография сделана 15 сентября в берлинской больнице "Шарите" – Алексей Навальный со своей семьей.

Спустя несколько месяцев Навальный объявил о вовзращении в Россию. 17 января 2021 года он прилетел в Москву, в аэропорту сразу был задержан – чтобы больше никогда не выйти на свободу.