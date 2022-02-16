Президент США Байден предостерёг Россию от вторжения в Украину

Президент США Джо Байден выступил с заявлением о ситуации вокруг Украины.

Президент Байден заявил, что российское вторжение в Украину по-прежнему возможно. По его словам, российские военные всё ещё находятся на позициях, угрожающих Украине. Их число по периметру Украины, в том числе в Беларуси, он оценил в 150 тысяч. Соединённые Штаты, по словам Байдена, пока не могут подтвердить отвод войск, о которых во вторник заявило российское Минобороны.

Байден вновь призвал Россию выбрать путь дипломатии. Он обратился к российскому народу, сказав, что США не угрожают ему, и что Соединённые Штаты не являются его врагом. По словам Байдена, США не стремятся дестабилизировать Россию.

Он вспомнил о том, что США и СССР были союзниками во Второй мировой войне. Возможное нападение на Украину он назвал ничем не оправданным и напомнил об общей истории и множестве связей между Украиной и Россией.

По словам Байдена, если Россия начнёт агрессию, США и их союзники введут санкции, которые будут более жёсткими, которые были введены до сих пор. По словам президента, эти меры будут введены в действие сразу же после начала агрессии. Среди объектов санкций он упомянул и газопровод "Северный поток-2".

Президент США подчеркнул, что Соединённые Штаты в ответ на российские требования "гарантий безопасности" выдвинули ряд предложений и призвал Россию к переговорам. Он подчеркнул, что США поставляют Украине вооружение для обороны, но не намерены размещать на её территории ракеты. Он также заявил, что Америка не откажется от своих принципов, в том числе относительно того, что каждая страна, включая Украину, может выбирать свой внешнеполитический курс, а также от защиты свободы и демократии. По словам Байдена, США готовы защитить своих союзников по НАТО. Он также упомянул, что США готовы к защите от кибератак.