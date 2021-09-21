Президент США Джо Байден выступил на Генассамблее ООН

Ближайшее десятилетие определит будущее мира, заявил президент США Джо Байден во время своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке во вторник, 21 сентября. Это первое выступление Байдена на Генассамблее ООН в качестве президента.

Прямую трансляцию вел телеканал «Настоящее время».

По словам президента США, его администрация намерена продвигать ориентированное на дипломатию мировоззрения. Байден отметил, что Вашингтон восстановил важные партнерства со многими странами и Евросоюзом. «Мы снова присутствуем на международных форумах, прежде всего в ООН», - подчеркнул Байден. Президент также отметил восстановление сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения.

Военная мощь Соединенных Штатов может быть использована, но только в последнюю очередь. «Оружие не поможет в борьбе с пандемией», - сказал Байден, отметив важность научных разработок против COVID-19.

Байден также рассказал о важности климатических вопросов и напомнил о возвращении США в Парижское соглашение по климату.

Также президент упомянул погибших в аэропорту Кабула американских солдат. «Мы знаем, как противостоять террористическим группам», - сказал Байден и отметил, что безопасность должна быть обеспечена не военными операциями, а улучшением жизни людей.

Вашингтон в партнерстве с G7 намерен оказывать гуманитарную помощь миллионам людей на планете, отметил президент США.

Говоря об арабо-израильском конфликте, Байден отметил, что выступает за так называемое двугосударственное решение. По словам президента, Израиль должен мирно соседствовать с палестинским государством.

Комментируя права ЛГБТ, Байден отметил, что равные права должны быть у всех людей «будь то в Чечне, будь то в Камеруне». Также Байден упомянул белорусских протестующих, которые отстаивают свои права.

«Я здесь впервые за 20 лет на этой трибуне, когда США не ведут никакой войны. Обеспечить лучшее будущее можно уже сегодня», - сказал Байден.