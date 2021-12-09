Президент США проводит Саммит в поддержку демократии

Сегодня первый официальный день работы созванного по инициативе президента США Джо Байдена Саммита в поддержку демократии. Приглашение принять участие в мероприятии, первом такого рода в истории, получили лидеры более 100 государств. России среди них нет.

Кроме того, в саммите участвуют представители гражданского общества - правозащитники, журналисты, борцы с коррупцией и авторитаризмом. Среди них есть и граждане России.

Переговоры лидеров демократических стран пройдут в режиме онлайн, откроет их президент США Джо Байден около 16 часов по московскому времени (17 часов по тбилисскому).

Три главных вопроса повестки дня - противодействие авторитаризму, борьба с коррупцией и защита прав человека в мире. Саммит проводится в рамках выполнения предвыборного обещания Байдена укреплять демократию во всем мире на фоне подъема автократических правительств. Согласно администрации Байдена, мировым лидерам будет предложено объявить о "конкретных мерах и обязательствах по проведению значимых внутренних реформ", направленных на укрепление демократических институтов. Как ранее сообщалось, речь может идти, например, о разработке в странах-участников механизмов санкций за нарушения прав человека, аналогичных американскому "Закону Магнитского".

Большинство приглашённых на саммит стран - 77 - согласно "Индексу демократии", который составляет правозащитная организация Freedom House, относятся к "свободным" или полностью демократическим, среди них, в частности, большинство стран ЕС. 31 страна относится к "частично свободным" (среди них например Украина и Грузия), а 3 – к "несвободным". Приглашение ряда стран вызвало вопросы у правозащитников. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила "Голосу Америки", что приглашение не означает одобрения со стороны США, и, напротив, отсутствие приглашения не обязательно означает, что Вашингтон считает какую-либо страну авторитарной.

Тем не менее, тому, что на саммит не позвали Россию и Китай, комментаторы уделяют большое значение. Сами Москва и Пекин резко раскритиковали проведение саммита. В его преддверии послы России и Китая в США опубликовали статью, в которой осудили саммит, как "очевидный продукт менталитета холодной войны".

Мероприятия в рамках саммита начались ещё накануне в Вашингтоне, частично они проходят в онлайн-формате. В одной из дискуссий приняли участие лауреаты Нобелевской премии мира - главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

Муратов в своём выступлении призвал все страны, включая США и Россию, отменить законы об "иностранных агентах". Он отметил, что в России так называемые иностранные агенты приравниваются к "врагам народа", что становится смертельным для журналистики в стране. Российское правительство ссылается на аналогичный закон в США, говорит нобелевский лауреат, этот закон действует со времен борьбы с нацизмом и с коммунизмом. "Давайте-ка попробуем в разных странах избавиться от этого позорного клейма", - сказал Муратов. Журналист также отметил вклад СМИ в борьбу с коррупцией и предложил участникам саммита создать международный благотворительный фонд, куда будут поступать найденные журналистами коррупционные деньги.

В пятницу на саммите ожидается выступление лидера демократических сил Беларуси Светланы Тихановской.