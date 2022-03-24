Президент США: Путин недооценил решимости Запада в поддержке Киева

Президент США Джо Байден заявил в четверг в Брюсселе, что российский президент Владимир Путин, перед тем как напасть на Украину, недооценил решимости Запада в поддержке этой страны и не учел того, что западные государства будут едины в вопросе введения санкций против Москвы и военной поддержки украинской армии.

На пресс-конференции в Брюсселе Байден сказал, что российское вторжение в Украину только укрепило единство внутри НАТО, Европейского Союза и «Большой семерки», саммиты которых прошли 24 марта в бельгийской столице.

«НАТО никогда не была более сплоченной, чем сегодня. Путин получает прямо противоположное тому, что он намеревался получить после вторжения в Украину», - подчеркнул Байден после переговоров с лидерами НАТО.

Страны, входящие в Североатлантический союз, и их союзники ввели несколько пакетов жестких санкций против Москвы, что уже ослабило российскую валюту и экономику РФ в целом. В четверг о дополнительных санкциях против российских политиков, бизнесменов, чиновников и юридических лиц объявили Великобритания и Соединенные Штаты.

В четверг Джо Байден также сказал, что НАТО отреагирует, если Россия использует в Украине химическое оружие.

Одновременно президент США высказал мнение, что Россия должна быть исключена из «Большой двадцатки», объединяющей крупные экономики мира. Этот вопрос, по словам Байдена, поднимался в ходе его консультаций с мировыми лидерами в Брюсселе. В этой же связи он отметил, что если страны, такие как Индонезия и другие, не согласятся с исключением России из «Большой двадцатки», то Украина должна быть допущена ко всем встречам этой группы.