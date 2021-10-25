Эрдоган посетит Карабах и откроет аэропорт в городе Физули

Администрация президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана объявила, что он совершит визит в Нагорный Карабах и примет участие в церемонии открытия международного аэропорта Физули (арм. Варанда). Это первый аэропорт, который расположен на территории, перешедшей под контроль Азербайджана после войны в Карабахе между Арменией и Азербайджаном осенью 2020 года, пишет Настоящее время.

По данным госагентства Anadolu, визит состоится 26 октября. В последний год Эрдоган уже ездил на территорию Карабаха и, в частности, посещал город Шуша (Шуши) в июне 2021 года. Турция активно поддерживала Азербайджан в войне в Карабахе, поставляла дроны и другие виды вооружения. После прекращения боевых действий турецкие наблюдатели продолжают находиться в Карабахе.

Физули – небольшой город, где на момент развала СССР жили порядка 17 тысяч человек. Он перешел под контроль Азербайджана 17 октября 2020 года, а в ноябре того же года в город приехал президент Азербайджана Ильхам Алиев и лично установил флаг Азербайджана на территории бывшего военного городка армянских сил. Возвращение Физули под контроль Азербайджана в стране рассматривается как одна из главных побед войны в Карабахе и активно используется для пропаганды.



В январе 2021 года Алиев дал указание о строительстве в Физули международного аэропорта и заложил первый камень в основание здания. Срок на строительство был отведен всего полгода, при этом азербайджанские медиа сообщали, что аэропорт будет иметь огромную ВПП длиной почти в 3 км и шириной в 60 метров, а на его стоянке смогут разместиться примерно восемь самолетов типа А-320.



"Кровельное покрытие привезено в Баку из Италии, фасадные материалы доставлены из Турции. Аэровокзальный комплекс может быть введен в эксплуатацию в полном объеме до конца текущего года", – сообщал летом глава компании AzVirt, которая занимается строительством комплекса.

Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. После распада СССР населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании “Нагорно-Карабахской республики“. После этого Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Новый виток войны в Нагорном Карабахе начался в конце сентября 2020 года. Его итогом стало то, что Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе. Сегодня по условиям договора за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа.Только за период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в регионе погибли 30 тысяч человек.