Президент Турции приказал выслать из страны послов 10 западных стран

Азербайджанский и российский бизнесмен, бывший владелец московского Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. Об этом в пятницу сообщил черногорским СМИ его адвокат.

По словам адвоката Милоша Вуксановича, в связи с предоставлением убежища Исмаилов отпущен из-под стражи, а рассмотрение вопроса о его экстрадиции в Россию прекращено. Основания, по которым Исмаилов получил убежище, неизвестны. Власти Черногории пока не комментировали слова адвоката.

Российский адвокат Исмаилова Марина Русакова также подтвердила агентствам, что Исмаилов получил в Черногории убежище, в связи с чем отпущен из тюрьмы.

Исмаилов был задержан 1 октября в столице Черногории Подгорице по запросу России, где он обвиняется в организации убийства двух и более лиц. Впоследствии сообщалось, что Россия направила официальный запрос об экстрадиции Исмаилова, который был помещен под стражу. Также сообщалось, что он подал прошение о предоставлении политического убежища.

Исмаилов был одним из самых богатых людей в России. В 2012 году его состояние оценивалось журналом Forbes в 800 миллионов долларов. Он был основателем бизнес-группы АСТ. Ей принадлежали крупнейший в России Черкизовский рынок, ресторан «Прага» на Арбате в центре Москвы, гостиничный бизнес и издательства. Предпринимателю принадлежал также отель «Мардан Палас» в турецкой Анталии, строительство которого оценивали в полтора миллиарда долларов.

СМИ неоднократно связывали Черкизовский рынок с организованной преступностью. Проблемы с бизнесом у Исмаилова начались в 2009 году. Тогда правоохранительные органы провели обыски на Черкизовском рынке и в офисах Исмаилова.

Рынок был закрыт, на его месте власти Москвы пообещали построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Вместо этого там были возведены жилые дома общей площадью больше ста тысяч квадратных метров.

В 2015 году Исмаилов был признан банкротом. В 2017 году – заочно арестован по делу убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брилева. По этому делу к 17 годам колонии строгого режима приговорен его брат Рафик. Исполнитель преступления пошел на сделку со следствием и получил 13 лет колонии. Защита Тельмана Исмаилова утверждает, что его оговорили в суде, а сам он невиновен.