Президент Украины сменил начальника Генштаба

Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Генштаба вооруженных сил страны. Вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы должность занял генерал-майор Анатолий Баргилевич. Об этом говорится в вечернем обращении Зеленского.

По словам президента Украины, кандидатура была предложена новым командующим вооруженными силами Александром Сырским. До перестановки Баргилевич возглавлял Силы территориальной обороны.

Как сообщает «РБК-Украина», Баргилевич во время обороны Киева в 2022 году курировал гостомельское направление. Там российский спецназ захватил аэродром, который, предположительно, должен был быть использован для переброски десанта ВДВ. Воспользоваться им российским военным не получилось.

Зеленский назвал Баргилевича опытным человеком, понимающим задачи и цели войны. Ему 54 года, он окончил Национальный университет обороны в Киеве. Подробностей его биографии украинские источники не приводят.