Президент Украины Зеленский посетил Харьковскую область

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье побывал с рабочей поездкой в Харьковской области, впервые выехав за пределы киевского региона с начала российского широкомасштабного вторжения 24 февраля.

По информации офиса Зеленского, в ходе поездки президент посетил передовые позиции украинских военных, вручил государственные награды, а также провел совещание с местными чиновниками, включая мэра Харькова Игоря Терехова, начальника региональной военной администрации Олега Синегубова, членов армейского командования и руководства правоохранительных органов. «Вы рискуете своими жизнями ради всех нас и ради страны», - заявил Владимир Зеленский, обращаясь к военнослужащим.

Визит главы государства прошел в момент, когда Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о вызванных российскими обстрелами пожарах вокруг Харькова, второго по величине города страны. Россия продолжила бомбардировки Харькова после того, как украинским войскам несколько недель назад удалось отбросить российские силы с позиций вблизи города.

По словам Олега Синегубова, украинская армия добилась определенного успеха в контратаке. На данный момент 31% территории области оккупировано российскими войсками, 5% было недавно освобождено. «Мы пока не можем полностью проинспектировать некоторые из освобожденных населенных пунктов, поскольку обстрелы продолжаются, или осуществить полное разминирование и начать восстанавливать инфраструктуру», - одновременно сказал глава региональной администрации.

Он добавил, что в Харькове российские войска повредили более 2200 многоэтажек, из которых 225 полностью разрушены. Наибольший ущерб нанесен северным и восточным микрорайонам. Сведения невозможно проверить оперативно из других источников.

Владимир Зеленский предложил изучить целесообразность восстановления поврежденных панельных домов, говорится в сообщении его офиса, которое приводит Украинская служба Радио Свобода. «Если уж так произошло, и у нас война, то не стоит ли рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях», – отметил Зеленский. Он также сказал, что это еще и возможность модернизировать страну и города, построив современное жилье.